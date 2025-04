Vereador Sargento Byron apoia torneio esportivo do IPAESE, em Aracaju

Incentivador do esporte e defensor dos direitos das pessoas com deficiência, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar, prestigiou, nesta quarta-feira, 16, o Torneio de Vôlei e Futsal em alusão ao mês das Libras. Realizado pelo IPAESE no Oratório Complexo Esportivo, o evento contou com o apoio do parlamentar e da ex-vereadora Sheyla Galba, superintendente de Relações Institucionais da Câmara Municipal de Aracaju.

Para o vereador Sargento Byron, o IPAESE demonstra, mais uma vez, o diferencial da sua atuação junto à sociedade aracajuana. “Apoiar este evento e oportunizar a sua realização é incentivar a inclusão social, a acessibilidade, o esporte e o lazer. Essas crianças e adolescentes têm total capacidade e habilidade para todas as atividades. Com o esporte não é diferente. Me sinto honrado em contribuir de alguma forma para que tenhamos esta e novas realidades diante de uma deficiência. Parabéns a todos os envolvidos! Nosso mandato segue à disposição para transformar a sociedade por meio da equidade”, declarou Byron, idealizador do projeto social Estrelas do Mar, que também utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e acessibilidade.

O IPAESE, instituição sem fins lucrativos, tem como missão ser agente transformador da sociedade, potencializando competências, fomentando políticas de educação bilíngue e assegurando o princípio da equidade para a comunidade surda. Referência em educação especializada para surdos em Sergipe, a instituição adota a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

por Jacqueline Reis