Vereador Sargento Byron apresenta queixa da comunidade de Areia Branca

Procurado por moradores da Zona de Expansão, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) esteve na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro Areia Branca. A visita ao local se deu a partir das queixas a respeito das obras de drenagem , a quais têm impossibilitado o uso do campo de futebol pela comunidade.

“O campo de futebol é o único espaço de lazer dos moradores, além da prática esportiva, os cidadãos fazem uso do local para a realização de projetos sociais. Junto ao vereador e líder da prefeita Emília Correia na Câmara de Vereadores , Isac Silveira, dialogamos com os representantes da comunidade e trouxemos o presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, para entendermos como a gestão municipal estará resolvendo a problemática”, pontuou o vereador Sargento Byron.

Para o morador Marcos Collor, a visita foi muito positiva e é esclarecedora para a população. “Estamos satisfeitos com a atenção que os vereadores Byron e Isac nos deram. Vamos aguardar o novo local que será disponibilizado pela Emurb para que a gente não deixe de realizar o futebol amador, assim como os projetos sociais para as crianças aqui de Areia Branca”. De acordo com o vereador e líder da bancada do Executivo municipal, Isac Silveira, a demanda será acompanhada de perto para que seja solucionada o quanto antes.

O bairro Areia Branca integra a Zona de Expansão de Aracaju junto ao Robalo, São José dos Náufragos, Gameleira, Matapuã e Mosqueiro.

Texto e foto Jacqueline Reis