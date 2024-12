Vereador Sargento Byron celebra revitalização de campo na praça das Mães

Após participar, na última semana, da entrega da revitalização do campo de futebol society na praça das Mães, no bairro Aeroporto, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) reforçou a importância de outras melhorias na área.

Fico muito feliz com este grande passo. O prefeito Edvaldo Nogueira cumpriu a obra de revitalização, mas ainda é preciso outros serviços no espaço de convivência. Tive emendas impositivas destinadas para este espaço de lazer, reforçando a urgência de melhorias do piso, paisagismo, estrutura de bancos, além da inserção de aparelhos de ginástica ao ar livre”, pontuou Byron.

No campo de futebol society, foram realizados diversos serviços, como a instalação de alambrado e rede de proteção em nylon, pavimentação em concreto, implantação de gramado sintético, pintura, reforço na iluminação pública e a instalação de um par de traves. “Quando a população recebe melhorias em um espaço, ela percebe que está sendo ouvida. Uma praça representa muito mais do que um ponto de referência de uma região. É um local de convivência, lazer, prática de atividades físicas, além de configurar a qualidade de vida. Que possamos também planejar e fiscalizar a manutenção de algo que foi tão sonhado pelo povo de Aracaju”, concluiu o vereador, que assumirá seu segundo mandato em 2025.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Jacqueline Reis