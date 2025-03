Vereador Sargento Byron cobra recapeamento asfáltico em vias da capital sergipana

Um dos serviços cobrados pela população é a urgência da melhoria do asfalto em diversas vias da cidade, pauta que levou o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) a protocolar na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) indicações a serem encaminhadas à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

Para o vereador, todas as queixas dos aracajuanos devem ser ouvidas , direcionadas e passíveis de retorno. “Enquanto representante do povo, também é meu dever estabelecer diálogos e retornos , pois sabemos o quanto é desgastante não ter respostas. Por isso, trago a esta Casa solicitações que , sem dúvidas, serão aprovadas e fiscalizadas por todos os parlamentares”.

As proposituras trazem em seu texto a indicação de recapeamento asfáltico para a rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, assim como para a rua B1, no Loteamento Aquarius II, na Aruana, além da urgência do serviço de tapa-buraco na rua Diego Anjos, no bairro Marivan, também no loteamento Eldorado – no conjunto Orto do Carvalho, além da rua Gerson Martins Penna, no bairro São Conrado.

“É importante destacarmos que cada indicação coloca um determinado conjunto ou bairro de Aracaju sob o nosso olhar, o que também nos mostra que a falta de manutenção do asfalto gera problemas que vão além de buracos, trincas ou rachaduras, uma vez que torna o tráfego inseguro, colocando em risco pessoas e veículos. Conto com o comprometimento da Emurb para que possamos solucionar o quanto antes tal problemática”, destacou Byron.

Texto e foto Jacqueline Reis