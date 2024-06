Vereador Sargento Byron comemora 13 anos do Projeto Estrelas do Mar

A quarta-feira, 26, foi marcada por emoção na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) com fala de homenagem e agradecimento do vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) ao projeto social Estrelas do Mar.

“Hoje é um dia muito especial para mim. São 13 anos do Projeto Estrelas do Mar. Projeto que ressignificou minha vida e sei que ressignifica tantas outras. O Estrelas do Mar tem o esporte como ferramenta transformadora e inclusiva da sociedade, tudo isso antes mesmo da política chegar em minha vida. À minha esposa, Anne, muito obrigado por abraçar este sonho e lutar tanto por todos que ali estão. Aos voluntários, aos amigos que participam nos bastidores, à nossa presidente Francine, aos estagiários das Universidades, meu muito obrigado por tanto! Aos meus filhos, obrigado pelo apoio e entendimento ao nos verem todos os sábados compartilhando tempo, amor e atenção ao próximo. Agradeço a cada um de vocês pela dedicação em prol de promover a inclusão em Aracaju e em nosso estado. Aos nossos assistidos e seus familiares, toda minha gratidão. Vocês nos movem diariamente”, declarou emocionado o vereador.

O projeto, realizado todos os sábados a partir das 9h em Aruana, promove o banho de mar assistido e a prática do bodyboarding para crianças e adolescentes com ou sem deficiência ou mobilidade reduzida. Atualmente, o Projeto Estrelas do Mar conta com a participação de cerca de 150 pessoas, entre alunos e voluntários. “Nosso lema é que ninguém pode encerrar a manhã de atividades menos feliz do que iniciou. Isso transforma o dia de todos que por ali passam. São centenas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas com essa corrente do bem. Meu desejo é que a cada ano essa rede cresça e o Projeto Estrelas do Mar seja referência para a vida de muitas outras pessoas. Meu primo Kostela sabe o quanto somos felizes com tudo isso”, complementou Byron.

Os vereadores da Casa aproveitaram a oportunidade para externar admiração ao projeto e ao amigo parlamentar. “Sabendo desta data, sinto-me feliz em algum momento no decorrer desses anos ter ajudado, mesmo que minimamente, o Estrelas do Mar. Este projeto vale quantos mandatos o senhor tiver, vereador Byron. Vale quantas contribuições o senhor puder dar à constitucionalidade pública. Sinta-se com o coração cheio”, parabenizou Professor Bittencourt.

A vereadora Sônia Meire também fez uso da palavra, destacando: “projetos como este, na grande maioria das vezes, enfrentam dificuldades pela própria formatação da sociedade. E um projeto deste também se torna um projeto de vida, nós sabemos. Vida longa ao Estrelas do Mar e a todos que fazem parte deste trabalho”.

Ainda em celebração à data, o vereador Breno Garibalde registrou sua homenagem. “Byron é um amigo que eu fiz aqui na Câmara. Não poderia deixar de parabenizá-lo por tamanha contribuição à nossa sociedade. É muito gratificante ver no seu olhar, no olhar de Anne, no olhar de todos que ali chegam, o sentimento que transborda do Estrelas do Mar”, finalizou.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis