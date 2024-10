Vereador Sargento Byron comemora reeleição na Câmara de Aracaju

Após as eleições, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) comemora a aprovação da população aracajuana para assumir o seu segundo mandato. Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador registrou seu agradecimento e enfatizou o trabalho desenvolvido em diversos bairros da capital.

“Em meio a todas as pautas que eu defendo nesta Casa, o sentimento de gratidão sempre norteia todas elas. Hoje, não seria diferente. Eu agradeço a cada cidadão que depositou seu voto de confiança em meu trabalho, o qual se faz a muitas mãos, junto a uma equipe que conseguiu levar meu nome a todos os lugares possíveis. Meu mandato não é apenas para quem votou no Sargento Byron do Projeto Estrelas do Mar, é um mandato para todos os aracajuanos, para todos que aqui vivem e constroem a sua história”, declarou o vereador reeleito com 3.289 votos.

Em seu primeiro mandato enquanto vereador por Aracaju, Byron contabiliza mais de 300 indicações protocoladas para toda a cidade, além de mais de 70 Projetos de Leis na Casa.

“O coração acelera diante da responsabilidade assumida mais uma vez. Mas o sentimento de dever cumprido até aqui reforça a minha trajetória. Obrigado, mãe, pai, minha esposa, meus filhos, meus amigos, os servidores municipais com os quais sempre dialoguei, assim como meus amigos da Polícia Militar, meus amigos e moradores que tanto representam a Zona de Expansão, Atalaia, em especial, o Recanto da Paz, Coroa do Meio, região que tenho raízes e que me levou a lutar por toda Aracaju. A Zona Norte de Aracaju que tanto me acolheu e reconheceu a nossa força! Obrigado, Aracaju! Obrigado a cada pessoa que se sente representada por mim, pelas minhas propostas e pelas nossas conquistas. Agora é continuar trabalhando focando no futuro e acreditando que vamos realizar muito mais neste novo ciclo”, declara o parlamentar.

No tocante às contribuições quando se fala nos bairros de Aracaju, o mandato do vereador também tem deixado forte digital no Santa Tereza, Santa Maria, Farolândia, São Conrado, Jabotiana, Bugio e 18 do Forte. Quanto às pautas defendidas por Byron, os direitos da pessoa com deficiência, a inclusão social, terceiro setor, saúde, segurança pública, educação, esporte e empreendedorismo ganham força.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis