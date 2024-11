Vereador Sargento Byron parabeniza educação municipal de Aracaju

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 28, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) reforçou o avanço da educação municipal, parabenizando a atual gestão , no nome do secretário da Educação, Ricardo Abreu, pela premiação com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

“Essa notícia nos orgulha e nos faz refletir sobre o quanto a sociedade aracajuana tem a comemorar quando o assunto é educação. Temos uma educação de qualidade que, a cada ano, tem sido gerida para atender a todos. Sabemos que sempre temos a melhorar, em especial, diante das dificuldades encontradas na contratação de auxiliares para o ensino especial de caráter inclusivo, mas é preciso celebrarmos cada degrau conquistado. Sigo à disposição para contribuir nestes avanços. Parabéns a todos que fazem a educação de Aracaju ! A premiação e demais feitos são frutos do comprometimento de vocês. Agora é chegado o momento das matrículas escolares, e estarei acompanhando cada etapa, para que, de fato, possamos ter uma educação para todos , com todos na escola”, declarou Byron.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização reconhece as boas práticas pedagógicas adotadas pelas redes de ensino em prol da alfabetização infantil e redução das desigualdades educacionais. Complementando a fala, o vereador Sargento Byron também reforçou que seu segundo mandato dará continuidade a projetos com foco na educação inclusiva , visando garantir a participação plena e equitativa de todos os alunos no ambiente escolar, bem como a atenção à primeira infância.

Foto Gilton Rosas

por Jacqueline Reis