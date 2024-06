Vereador Sargento Byron parabeniza investimentos no esporte

A quarta-feira, 19, foi dedicada ao investimento no esporte, por meio do futebol, com o ato de assinatura do termo de autorização para a execução das emendas impositivas com a Federação Sergipana de Futebol.

Na ocasião, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), demonstrou alegria e alívio pelo momento tão aguardado pelo Poder Legislativo. “As emendas impositivas fazem parte do plano de ação entre os Poderes Legislativo e Executivo. Tirar o planejamento do papel é ganhar força para tudo o que almejamos no decorrer desse tempo. Hoje, celebramos o futebol, mas, de maneira geral, estamos abrindo espaço, cada vez mais, para o esporte, para a transformação da sociedade”, pontuou.

Ao falar em esporte, Byron ressaltou a importância de recursos para a inclusão através da prática esportiva. “Neste contexto, não podemos deixar de falar do paradesporto, o qual foi significativamente representado, no último final de semana, com a realização da primeira etapa do Circuito Estadual Sergipano de Jiu-Jitsu na capital, onde nomes como o do paratleta Gidenal Alves reforçam o protagonismo da pessoa com deficiência em qualquer posição que ela se predispor a ocupar. Sem dúvidas, o esporte necessita de apoiadores, de financiamentos e recursos. Sou um impulsionador da prática esportiva, da juventude e da inclusão. Contem comigo neste caminho”, ressaltou o parlamentar.

Foto Gilton Rosas

Por Jacqueline Reis