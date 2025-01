Vereador Sargento Byron pontua melhorias para a saúde municipal

Em entrevista à Rádio Cultura, o vereador por Aracaju, Sargento Byron (MDB), reforçou a urgência na continuidade das melhorias para a saúde pública municipal.

“Em meu primeiro mandato, destinei recursos das emendas impositivas para contribuir com a melhoria do serviço público de saúde, direcionando ao Hospital Universitário, Hospital São José, Hospital Cirurgia e ao Hospital e Maternidade Santa Isabel. É neste contexto que, em meu segundo mandato, já faço considerações junto à Administração Municipal sobre a urgência em melhorar serviços como a marcação de exames e cirurgias, além de dedicarmos mais atenção à população da Zona de Expansão, que carece de uma Unidade de Pronto Atendimento. Nos próximos dias, estarei buscando reunião com a atual secretária de saúde para que possamos iniciar este novo ciclo somando esforços, ideias e, o mais importante, levando as queixas da população”, reforçou o parlamentar.

Na área da saúde, Sargento Byron também ressalta a necessidade da criação de programas preventivos de saúde e do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Foto assessoria

por Jacqueline Reis