Vereador Sargento Byron protocola solicitações para a Atalaia e o Jabotiana

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) protocolou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) mais duas proposituras a serem encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

As indicações são solicitações de moradores da Atalaia e do bairro Jabotiana. “Uma das queixas dos moradores da Rua François Hoald é a urgência da poda das amendoeiras. A gente sabe o quanto essas árvores danificam a estrutura física de um local, mas também priorizamos o seu cultivo de forma correta”, pontuou o vereador.

Sobre a demanda da rua Agapito Silva, no Jabotiana, o parlamentar reforçou a necessidade de limpeza dos canteiros e das calçadas de passeio. “A região do Jabotiana tem crescido consideravelmente e tem mantido sua essência residencial, sem dúvidas, os serviços de limpeza se tornam ainda mais urgentes. Aproveito o espaço para registrar o quanto a Emsurb tem sido acessível às nossas solicitações , viabilizando diálogos e cronogramas, com resultados e eficiência para a população”, destacou Byron.

O parlamentar ainda ressaltou que muitas solicitações chegam através de suas redes sociais, bem como direto em seu gabinete: “a gente tenta atuar em todos os cantos da nossa cidade, mas sabemos que é humanamente impossível estar presente diariamente em todas essas regiões, por isso a equipe dos vereadores está sempre à disposição e, em meu gabinete, não é diferente. Lá, a prioridade é sempre o contato direto com a população aracajuana”, concluiu.

Fonte e foto assessoria