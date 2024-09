Vereador Sargento Byron realiza encontro de lideranças na Atalaia e Coroa do Meio

O encontro político realizado pelo vereador e candidato à reeleição Sargento Byron-Estrelas do Mar (MDB) foi marcado pela aprovação de seu trabalho por Aracaju. Ao lado de lideranças da Atalaia, Coroa do Meio , familiares , amigos e representantes da Segurança Pública, Byron reforçou suas propostas e vibrou com o empenho na reta final do período eleitoral.

O público lembrou a atuação de Byron em diversos bairros da capital e de seu compromisso com pautas de inclusão e de segurança. Neste sábado, dia 28, a agenda do vereador junto ao povo continua a agensa, desta vez, um passeio de bicicleta pela Orla de Atalaia, a partir das 7h, com saída da Passarela do Caranguejo.