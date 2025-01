Vereador Sargento Byron reforça a importância dos serviços voltados à saúde mental

No mês dedicado à conscientização dos cuidados com a saúde mental e emocional, por meio da Campanha Janeiro Branco, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) tem reforçado a urgência no fortalecimento de políticas públicas para a saúde mental em Aracaju.

“Sabemos que corpo e mente trabalham de maneira integrada, por isso a importância de incentivarmos e fiscalizarmos os serviços ofertados para a nossa população. Nossa capital possui serviços para acolhimento e tratamento de transtorno mental ou sofrimento psíquico, entretanto, sabemos que a alta demanda tem exigido mais. Por isso, me somo à causa e ao comprometimento a buscar formas, junto à gestão municipal, de apresentarmos, esclarecermos e melhorarmos esses serviços”, declarou Byron.

Ao pontuar as necessidades que um diagnóstico de transtorno e de espectro exigem, por exemplo, o parlamentar reforça a atenção necessária para a equipe multiprofissional, que abrange atendimentos além dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), oportunizando uma linha de cuidado à população.

Byron também reforça a importância de investimentos no terceiro setor . ” Sabemos que o terceiro setor chega aonde os braços da administração pública não alcançam. Vivo o projeto social Estrelas do Mar e sei o quanto é preciso a soma de esforços entre os setores para que possamos promover uma sociedade amparada e com equidade. Neste tocante, também reforço o quanto os amigos parlamentares podem contribuir para a melhoria de serviços que se entrelaçam, sejam no cuidado mental, emocional, bem como junto aos direitos da pessoa com deficiência”, pontuou o vereador que, por meio das emendas impositivas, destinou recursos para a ala psiquiátrica do Hospital São José, além de recursos para instituições do terceiro setor, que são referência em apoio à saúde mental.

Texto e foto Jacqueline Reis