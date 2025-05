Vereador Sargento Byron reforça demandas dos novos bairros de Aracaju

Nesta terça-feira, 27, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para reforçar a importância de áreas de lazer e convivência nos novos bairros de Aracaju.

“Na última sexta-feira, estive no bairro Areia Branca, a convite dos moradores, para conversarmos sobre a precariedade da infraestrutura do local. Em meio às demandas emergenciais, como Unidade Básica de Saúde, creches e transporte público, a população também tem pontuado a falta de espaços de lazer, algo que , para os cidadãos, os colocam em situação inferior a tantas outras comunidades da capital. Precisamos falar incansavelmente sobre o assunto. Sabemos que cada demanda tem um investimento destinado, como também saúde e educação lideram as prioridades, e precisamos que seja assim, de fato, para que, então, possamos também falar em lazer, em sociabilidade. É preciso sair do lugar!”, destacou Byron.

O vereador aproveitou o espaço para pontuar que, ainda esta semana, estará em reunião com a prefeita Emília Corrêa sobre a pauta, bem como outras demandas dos bairros de Aracaju. “O nosso objetivo é sempre dar continuidade a cada pauta. Trazer para esta Casa e levar ao Executivo Municipal é o nosso papel enquanto legislador e fiscalizador”, concluiu.

Por Jacqueline Reis – Foto: Luanna Pinheiro