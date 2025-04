Vereador Sargento Byron representa CMA em evento que sanciona leis

Na manhã desta sexta-feira, 11, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar, participou do evento de apresentação do balanço administrativo dos cem dias da atual gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). Na ocasião, foram sancionadas as leis que criam duas novas secretarias municipais: a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEMDEF) e a Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SERMULHER).

“As apresentações desta manhã me deixam confiante no caminho que estamos seguindo, destacando assim os trabalhos entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo Municipal. Iniciamos um novo tempo na prefeitura, bem como na Câmara de Vereadores e, diante de todos os empasses e dificuldades já dialogados, podemos comemorar grandes realizações para o povo de Aracaju. Hoje é um dia histórico, em especial, para o meu mandato, para a causa que me trouxe à política, que é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Estar ao lado de nomes tão representativos como Elaine, do Conselho Municipal, e Luizinho, nome que ficará à frente da nova pasta SEMDEF, é saber que a nossa luta saiu da invisibilidade e tem conquistado o espaço que lhe é de direito. Parabéns a cada um de vocês! Obrigado, prefeita Emília Corrêa! Seguirei à disposição para a construção e fiscalização dos trabalhos”, pontuou Byron, que também tem em seu mandato projetos de combate à violência contra a mulher.

Dentre os dados apresentados pela Administração Municipal, Sargento Byron destacou: “conhecer os investimentos feitos na saúde, na infraestrutura, no esporte e nas demais áreas apresentadas nos leva a identificar as pautas trazidas por nós, vereadores, à gestão. Aqui, reforço a urgência desses investimentos na construção de novas Unidades de Saúde da Família (USFs), junto à ampliação da telemedicina com foco no diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA), por exemplo.”

O vereador também ressaltou a reforma do Hospital Fernando Franco, com a implantação de uma unidade pediátrica exclusiva e a separação das alas feminina e masculina, além dos investimentos em obras como a nova passarela na Orla da Atalaia e a Praça Laudelino Graciliano Mateus, no bairro Coroa do Meio.

Sargento Byron aproveitou o espaço para falar sobre o incentivo ao esporte. “Ver o projeto Academia da Cidade ser ampliado, assim como participar da assinatura do termo de parceria, com a destinação de R$ 500 mil em recursos para os times do Confiança, Sergipe e Falcon, reforça valores que vão além do incentivo ao esporte, mas também nos levam a falar sobre cidadania, lazer e inclusão social”, declarou o parlamentar, que representou a Câmara Municipal de Aracaju enquanto 1º secretário da Mesa Diretora.

por Jacqueline Reis – foto ascom CMA