Vereador Sargento Byron visita o SAME e reforça compromisso com a população idosa

Em visita ao SAME – Lar de Idosos, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar , dialogou sobre os projetos desenvolvidos pela instituição, que, desde 1949, realiza um trabalho significativo junto à sociedade aracajuana. Na ocasião, Byron foi acompanhado do também vereador Alex Melo.

“A nossa visita consiste em conhecer a atual situação do SAME, bem como entender como podemos nos somar para a melhoria e ampliação dos serviços que visam preservar os direitos da pessoa idosa. Sempre reforço a importância de trabalharmos junto ao terceiro setor, chegando aonde os braços do estado não alcançam, o que não substitui as responsabilidades do Executivo, claro”, pontuou Sargento Byron.

O SAME dispõe de serviços médicos, odontológicos, cozinha e refeitórios para Idosos, além de espaço para oficinas de trabalho para confecção de lençóis, fronhas, flores artificiais, carpintaria e colchoaria.

Para o vereador, o SAME tem um grande potencial para a conquista de parcerias e ações que tragam cada vez mais a sociedade aracajuana para o contexto social e solidário. “Saímos daqui com muitas ideias, e o melhor: com o coração pulsando a vontade de sempre fazermos mais enquanto cidadão e agente político. O envelhecimento da nossa população precisa de atenção, vai além dos impactos na saúde, mas que exige novos olhares para uma cidade inteira. Registramos aqui o compromisso do nosso mandato “, declarou Byron.

Texto e foto Jacqueline Reis