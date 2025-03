Vereadora defende liberação de bandeiras e instrumentos para final do Campeonato Sergipano

A parlamentar apresentou proposta formalmente à Secretaria de Estado da Casa Civil

Na tarde desta terça-feira, 11, a vereadora Selma França (PSD) esteve reunida com o secretário-chefe da Secretaria de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, para tratar da liberação de bandeiras e instrumentos na final do Campeonato Sergipano. Acompanhada do vereador Milton Dantas (PSD) e do ex-vereador Paquito, Selma defendeu a importância da participação ativa dos torcedores na final do campeonato.

Segundo a parlamentar, a proposta visa permitir que torcedores levem bandeiras e instrumentos para incentivar seus times durante a partida, tornando o ambiente do Estádio Estadual Lourival Baptista ainda mais vibrante. No entanto, a medida não se aplicaria às torcidas organizadas, sendo destinada apenas aos demais torcedores.

“O futebol é paixão e cultura, e essa liberação trará mais emoção ao espetáculo, sempre com respeito e segurança para todos e todas. Defendo que o ambiente esportivo seja um espaço para famílias, fãs do esporte e torcedores, onde possam expressar sua paixão pelo clube da maneira mais segura possível”, destaca Selma França.

A solicitação foi formalmente apresentada ao secretário Jorginho Araújo, e a expectativa é que em breve haja uma resposta positiva para a proposta.

Por: Assessoria da parlamentar