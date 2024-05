Vereadora Emília Corrêa recebe homenagem no Hospital de Cirurgia

Dando continuidade às celebrações pelos 98 anos de fundação do Hospital de Cirurgia, que, durante a solenidade desta sexta houve inaugurações da Unidade Cardiovascular Avançada, quatro novas salas do Centro Cirúrgico Geral e a reforma da Central de Material e Esterilização (CME).

O evento também foi uma oportunidade para homenagear parceiros da instituição, entre elas, a vereadora Emília Corrêa (PL) que destinou, exatos R$ 402.660,00 em recursos de Emendas Impositivas.

“Foi com muita luta que conseguimos aprovar essas Emendas. Estes recursos serão revertidos na aquisição de equipamentos utilizados na ampliação de serviços assistenciais, modernização tecnológica e implantação do serviço de pediatria. E, ser homenageada por estar fazendo o mínimo, que é beneficiar à população, é gratificante. Melhor recompensa”, afirmou.

Já o diretor técnico do hospital, Dr Hilton Morais, enfatizou, que, as Emendas foram determinantes para ampliação dos serviços na instituição. “Essa inauguração é extremamente importante para a população sergipana porque a gente vai conseguir atender mais pessoas com eficiência e qualidade e isso só foi possível devido às emendas parlamentares, pois atualmente, os recursos do hospital são restritos e, específicos. Nossa gratidão por este ato”, declarou.

Ao conceder entrevista, Emília agradeceu à homenagem da entidade, e reforçou seu comprometimento com a saúde. “Tudo que estiver ao meu alcance enquanto parlamentar que favoreça os munícipes nesse sentido, pode contar com minha contribuição. É nosso dever retribuir com trabalho e empenho a confiança dos arajuanos e aracajuanas”, finalizou.

