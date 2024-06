Vereadora Irailde de Oliveira realiza visita de cortesia ao reitor da UFS

Nesta quarta-feira, 12, a vereadora Irailde de Oliveira (Mobiliza) esteve na UFS em uma visita de cortesia à reitoria. A visita foi marcada por um encontro produtivo entre a vereadora e o reitor da universidade, Dr. Valter Joviniano. A visita teve um significado especial, pois a vereadora Irailde foi a proponente do título de Cidadão Simão-diense concedido ao reitor.

O encontro coincidiu com as comemorações dos 134 anos de emancipação política do município de Simão Dias. O reitor Dr. Valter Joviniano expressou sua gratidão e destacou a importância da colaboração entre a universidade e os representantes políticos locais. “As portas da universidade sempre estarão abertas para a vereadora Irailde. Juntos, através da educação, buscaremos o melhor para Simão Dias.”

A vereadora, por sua vez, elogiou a receptividade do reitor e sua visão inclusiva: “Essa visita ao reitor Dr. Valter Joviniano foi extremamente gratificante. Ele é um homem humilde e humano, sempre disposto a contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade”, finalizou ela.

