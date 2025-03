Vereadora Selma França celebra criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência em Aracaju

A vereadora Selma França (PSD) comemorou a aprovação da criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, um marco na luta pela inclusão e acessibilidade em Aracaju. Defensora da pauta, Selma votou a favor do projeto e destacou a importância de garantir políticas públicas efetivas para essa população.

“Essa secretaria representa um avanço fundamental para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados e uma maior participação na sociedade. Mas é preciso que essa conquista vá além do papel e se torne realidade na vida de quem mais precisa”, afirmou.

Agora, com a aprovação do projeto, a parlamentar faz um apelo à prefeita Emília Corrêa: que a nova secretaria seja composta por profissionais com deficiência ou por aqueles que convivem diretamente com essa realidade. “São essas pessoas que melhor conhecem os desafios e podem contribuir para políticas públicas mais eficientes e humanas. Nada sobre nós, sem nós!”, enfatizou Selma.

A nova secretaria terá o papel de coordenar ações voltadas à acessibilidade, inclusão e garantia de direitos, fortalecendo o suporte às pessoas com deficiência em Aracaju. A expectativa agora é que a Prefeitura implemente a estrutura com o compromisso de construir uma cidade mais justa e acessível para todos.

Foto: Assessoria

Texto: Miza Tâmara