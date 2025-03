Vereadora Selma França comemora liberação de bandeiras para torcedores

A proposta da parlamentar foi apresentada à Secretaria da Casa Civil na última terça-feira, dia 11.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) anunciou, nesta sexta-feira (14), a liberação da entrada de torcedores com bandeiras, charangas e faixas nos jogos da reta final do Campeonato Sergipano. A medida, definida em conjunto com o Comando da Polícia Militar, a Delegacia Geral da Polícia Civil e a Federação Sergipana de Futebol (FSF), atende a um pedido da vereadora Selma França (PSD), apresentado em reunião recente com o secretário-chefe da Secretaria de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo.

A iniciativa defendida por Selma França busca assegurar que os torcedores expressem seu apoio aos times de forma vibrante e tradicional, sem comprometer a segurança do evento. “A paixão pelo futebol merece ser vivida com alegria e entusiasmo. Essa liberação valoriza a cultura das arquibancadas e fortalece o espetáculo esportivo no nosso estado”, afirmou a vereadora. No entanto, a medida não se estende às torcidas organizadas, conforme estabelecido na portaria nº 334/2024.

Ao comemorar a decisão, Selma França reforçou seu compromisso com o esporte sergipano e destacou a sensibilidade das autoridades em atender à demanda, garantindo uma final do Campeonato Sergipano ainda mais emocionante para os torcedores.

Por: Assessoria da parlamentar