Vereadora Sheyla Galba lamenta falta de ginecologistas na rede municipal de Aracaju

A vereadora Sheyla Galba (UB) defende a contratação de médicos especialistas para a rede municipal de Aracaju. Em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a parlamentar do União Brasil destacou o exemplo das unidades de saúde do bairro Santa Maria, na zona sul da capital, onde faltam ginecologistas.

A demanda chegou à vereadora em uma de suas visitas às unidades de saúde da capital. “Essa é uma das queixas mais frequentes da população nas UBS. Uma paciente com mioma me procurou relatando que está desesperada aguardando a cirurgia, mas como no posto não tem ginecologista, mandaram ela para o Cemar, mas ela não tinha dinheiro para pagar o transporte até o local”, detalhou Sheyla.

A vereadora lembrou a importância do acompanhamento médico regular para prevenção de doenças graves como o câncer de colo de útero e sugeriu que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faça um mapeamento das áreas com maior demanda por especialistas e descentralize os atendimentos para facilitar o acesso da população.

“Se não é possível ter especialistas em todas as unidades, que pelo menos sejam criadas unidades de referência para que as pessoas possam ser atendidas sem sair de suas regiões. Dá para resolver, o que não dá é para a população continuar sofrendo sem médico em Aracaju”, afirmou Galba.

