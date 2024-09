Sonia Meire segue lutando pela reserva extrativista da Mangaba

Na manhã desta sexta-feira (27), a vereadora Sonia Meire (PSOL) foi até a Reserva Extrativista da Mangaba Missionário Uilson de Sá, no bairro Santa Maria, e com a presença das catadoras e catadores presenciou o confirmação de um grande crime ambiental no pulmão de Aracaju, orquestrado pelo prefeito Edvaldo Nogueira. No dia de hoje a Prefeitura de Aracaju fez a inauguração de casas populares na região, o que custou a derrubada de mais de 300 ‘pés de mangaba’.

“Às vésperas da eleição, o prefeito faz a entrega dessa obra. E é claro que a população que recebeu essas casas e precisa ter o seu direito a uma moradia digna, não tem nenhuma responsabilidade com esse crime. Esse crime ambiental tem responsáveis, e estes são a prefeitura, os órgão de fiscalização que não fizeram seu papel e as empresas de construção que foram coniventes com o projeto. A atual área de Reserva Ambiental das Mangabeiras ficou sufocada, cercada de cimento, e sem nenhum projeto de impacto ambiental e redução de danos”, disse a vereadora.

As cheves do residencial Irmã Dulce foram entregues na manhã desta sexta, e os extrativistas realizaram um ato de resistência com o objetivo de realizar um processo educativo com essa população para que esses futuros moradores ajudem a preservar o local. O prefeito ainda utilizou o momento, de forma irresponsável, para afirmar que a reserva seria utilizada como área de lazer por moradores e crianças.

“A luta em defesa do meio ambiente e das mangabeiras não acabou, nem vai acabar. Iremos continuar junto com catadoras e catadores de mangaba fazendo nosso papel para preservar o pouco que restou, uma área essencial para nossa cidade, um verdadeiro pulmão de Aracaju. Precisamos de uma cidade que respeite o meio ambiente e preserve nossos mangues, rios, fauna e flora”, finalizou Sonia Meire.

Foto: Thay Rocha

Por Manuella Miranda