Vereadores de Pacatuba reconhecem Procissão de São Félix como Patrimônio Cultural

Na sessão desta manhã na Câmara Municipal de Pacatuba, o Projeto de Lei nº 07/2023, de autoria do vereador Roni Lucio, foi aprovado por unanimidade, marcando um importante passo para a preservação e valorização do Patrimônio Cultural Imaterial do Município. O projeto dispõe sobre a declaração da procissão de São Félix de Cantalício como integrante desse patrimônio, reconhecendo sua relevância histórica e religiosa para a comunidade pacatubense.

O autor do projeto, vereador Roni Lucio (PSC), expressou sua satisfação com a aprovação unânime da proposição. Em suas palavras, “A procissão de São Félix de Cantalício é uma tradição secular em Pacatuba, que reúne não apenas os fiéis católicos, mas toda a comunidade em um momento de fé, devoção e união. Ao ser reconhecida como patrimônio cultural imaterial, estamos garantindo sua preservação e perpetuação para as futuras gerações. Agradeço ao Padre Maurício Alexandre e ao Padre Cristiano que me ajudaram na elaboração do PL”, disse o vereador, que foi parabenizado pelos seus colegas.

A presidente Leilane Quitério (PSD) enalteceu a propositura do colega parlamentar e ressaltou a importância do ato para a comunidade católica local. “A procissão é um evento tradicional que fortalece os laços de fé e religiosidade em nossa cidade. Sua inclusão como Patrimônio Cultural Imaterial é um reconhecimento merecido e valoriza nossa identidade, além de contribuir para a promoção do turismo religioso em Pacatuba”, destacou.

A declaração da procissão de São Félix de Cantalício como Patrimônio Cultural Imaterial do Município representa um marco na proteção e salvaguarda das manifestações locais. A medida visa preservar a memória coletiva, promover o respeito e a diversidade cultural, além de estimular a valorização das tradições que fazem parte da história do povo pacatubense.

Com a aprovação do PL e, após a sanção da prefeita, a procissão de São Félix de Cantalício passará a ser oficialmente reconhecida e amparada por políticas públicas voltadas à sua valorização e proteção. “O evento vai ganhar destaque como uma importante expressão da religiosidade e cultura popular, enriquecendo o calendário de eventos do Município e, consequentemente, atraindo visitantes interessados em conhecer essa rica tradição. Parabéns pela iniciativa”, concluiu a vereadora Aleide Diana (PSC).

Ainda na sessão, foi distribuído à Comissão, o Projeto de Lei nº 08/2023, de autoria do vereador Alexandre Pereira (PSD), que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal à Associação dos Agricultores Familiares do povoado Ponta de Areia. O PL já teve o total apoio dos demais vereadores que entendem a importância da Associação na agricultura familiar da comunidade.

