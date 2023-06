Véspera de São Pedro terá Pedro Luan, Flávio José e Vitor Fernandes no Arraiá do Povo

Nesta quarta-feira, 28, na véspera do Dia de São Pedro, o palco Rogério, no Arraiá do Povo, recebe os cantores Pedro Luan, Flávio José e Vitor Fernandes, na Orla da Atalaia. As atrações prometem reunir um grande público para celebrar a data e dançar muito ao som do forró tradicional do serpiano Pedro Luan e do renomado forrozeiro Flávio José, assim como com o piseiro de Vitor Fernandes.

Na Vila do Forró, Cassiano Costa, o Samba de Coco da Mussuca e o Grupo Repente garantem a animação no Barracão da Sergipe.

Já no Coreto da Marluce, o forrozinho fica por conta de Xigueu do Forró e Trio Luar da Ilha.

Gonzagada

Os shows seguem, também, no Complexo Cultural Gonzagão, no Augusto Franco, onde as músicas de Adalvenon, Forrozão Argolão de Ouro e Forró dos Balões dão o tom ao espaço.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Confira a programação:

Palco Rogério (Orla da Atalaia)

19h- Pedro Luan

21h- Flávio José

23h- Vitor Fernandes

Barracão da Sergipe (Orla da Atalaia)

19h- Cassiano Costa

20h30- Samba de Coco da Mussuca

21h- Grupo Repente

Coreto da Marluce (Orla da Atalaia)

18h30- Xigueu do Forró e Trio Luar da Ilha

Gonzagada (Complexo Cultural Gonzagão)

19h – Adalvenon

20h30- Forrozão Argolão de Ouro

22h- Forró dos Balões

Foto: Arthuro Paganini