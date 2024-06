Veterinário explica como proteger os pets dos fogos juninos

Um ambiente mais agradável pode reduzir os efeitos causados pelos barulhos estrondosos

Durante o mês de junho, Sergipe é tomado pelo clima de São João e várias tradições juninas são colocadas em prática, como os fogos de artifício. Eles atraem crianças e adultos por conta da beleza e diversão, mas são prejudiciais aos pets. O barulho estrondoso diminui o bem-estar de cães e gatos, deixando-os mais agressivos e podendo causar convulsões.

A professora do curso de Medicina Veterinária da UNINASSAU Aracaju, Rita Castro, explica como protegê-los durante as festividades. “O mais importante é garantir a segurança dos animais. Eles têm uma sensibilidade auditiva superior aos seres humanos e, quando se assustam, tentam fugir para se protegerem. Nessas situações, podem ser atropelados, cair de janelas ou ficar presos em grades. Por conta disso, é importante que estejam identificados. Além disso, ainda há possíbilidade dos pets entrarem em choque e morrerem”, explica Rita.

Além disso, a médica veterinária dá dicas de como tornar o ambiente da casa mais agradável para reduzir os efeitos dos fogos. “Fique com o animal em um cômodo seguro, com portas e janelas fechadas; deixe a televisão ligada ou coloque um som no ambiente para mascarar o barulho externo; ligue as luzes; e o distraia com brinquedos. O tutor deve estar calmo para transmitir tranquilidade ao pet, que percebe e reage ao estresse”, conclui.

Fonte e foto UNINASSAU Aracaju