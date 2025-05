Viagem no Dia das Mães movimenta turismo personalizado em Sergipe

Em tempos em que experiências têm ganhado mais valor que bens materiais, muitas famílias estão buscando novas formas de celebrar o Dia das Mães. Uma delas é transformar a data em uma oportunidade de criar memórias — e uma viagem pode ser o presente ideal.

Em Aracaju, essa tendência já é percebida por agentes de turismo que têm observado um aumento na procura por pacotes personalizados voltados para mães e mulheres que desejam viajar sozinhas ou em grupos. A empresária Carol Asencio, à frente da BeFly Travel na capital sergipana, tem acompanhado de perto esse movimento. Segundo ela, a viagem como presente não é apenas uma forma de descanso, mas também de reconexão consigo mesma.

“Cada vez mais as mães estão buscando esse tempo para si, seja para conhecer um novo destino, se divertir com amigas ou compartilhar momentos com a família longe da rotina. Uma viagem tem o poder de marcar a vida de forma profunda”, afirma.

Entre os roteiros mais procurados para a ocasião, os grupos femininos ganham destaque para destinos como São Paulo e Rio de Janeiro. Outra ótima opção também são os diversos resorts no Nordeste como Bahia e Alagoas.

Destinos internacionais também têm sido escolhidos por mães com espírito aventureiro. Recentemente, Carol compartilhou nas redes sociais um guia prático para quem deseja explorar cidades europeias como Berlim, Viena, Budapeste e Amsterdã — uma curadoria baseada em sua própria experiência pela Europa.

Para as mães que sonham com uma viagem em família, destinos como Orlando, nos Estados Unidos, continuam no topo da lista. “A ideia de levar os filhos para a Disney ou embarcar juntos em um roteiro temático, por exemplo, transforma o presente em uma memória coletiva”, destaca Carol.

