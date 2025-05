Vias são liberadas após conclusão de reparos no elevado da Francisco Porto

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que as vias localizadas na parte inferior do elevado das avenidas Francisco Porto, Gonçalo Rollemberg Leite e Hermes Fontes foram totalmente liberadas para o tráfego de veículos no fim da tarde desta terça-feira (06), após a conclusão dos reparos preventivos realizados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

As intervenções foram iniciadas após vistoria da Defesa Civil de Aracaju, que identificou, no último domingo, 4, desplacamentos no guarda-corpo da estrutura do elevado, em decorrência das fortes chuvas. Como medida de segurança, a SMTT promoveu o isolamento dos trechos afetados, garantindo a integridade de motoristas e pedestres.

Durante a ação, a Emurb realizou a remoção da camada de concreto que recobre a armadura do guarda-corpo em todas as alças do elevado: na lateral da subestação da Energisa (sentido bairro Suíssa), nas imediações da antiga Academia de Paulo Bedeu (sentido bairro Luzia), do posto BR e do Colégio Estadual Gov. João Alves Filho (bairro Grageru).

Com o encerramento dos serviços de manutenção, todas as alças e acessos sob o elevado da Francisco Porto estão liberados para circulação.

Com informações da SMTT