Vice-prefeito de Gararu intima servidor na Secretaria Municipal

Um grave incidente ocorreu nesta terça-feira (19), por volta das 9h50, na Secretaria de Transportes da Prefeitura de Gararu, quando o vice-prefeito Geovan, foi até o local de trabalho do servidor Jozenildo de Freitas Melo e intimou em meio a colegas de trabalho.

Segundo relatos do servidor, Geovan chegou exaltado, colocou o dedo e o nariz próximo ao rosto do rapaz, exigindo que ele parasse de mencionar seu nome, o chamando de “safado” e “sem vergonha”. O servidor, no entanto, negou ter feito tais comentários e desafiou o vice-prefeito a provar suas alegações. “Me prove que eu falei isso a você, que eu peço desculpas”, afirmou Jozenildo.

Em um momento tenso, o vice-prefeito apresentou prints de conversas supostamente ocorridas em um grupo de WhatsApp chamado “Política de Gararu”, onde alguém teria feito os comentários ofensivos. No entanto, o servidor explicou que não foi ele quem escreveu a mensagem em questão, e que se tratava de outra pessoa comentando sobre o político.

A situação piorou quando Geovan anunciou que já havia acionado a justiça contra o servidor e continuaria a implicar com ele. O episódio ocorreu dentro do SESP, com vários funcionários testemunhando a cena tensa.

O caso levanta preocupações sobre o uso de armas de fogo por agentes públicos e a conduta do vice-prefeito durante o incidente. As autoridades locais devem investigar o ocorrido para garantir a segurança dos funcionários públicos e a integridade do ambiente de trabalho.