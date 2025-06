Vice-prefeito Ricardo Marques destaca sucesso do Forró Caju 2025

O vice-prefeito e secretário da Comunicação Social de Aracaju, Ricardo Marques, acompanhou neste sábado, 21, a quarta noite de shows do Forró Caju, na Praça Hilton Lopes, entre os Mercados Centrais. O gestor destacou a importância do evento para a cidade e enfatizou que o formato atual tem agradado ao público e fortalecido a tradição junina.

“As pessoas estão participando em todos os momentos, estão trazendo as famílias, os jovens, porque o Forró Caju não se resume nas grandes bandas. Temos também lá o Palco Gerson Filho, onde tem o tradicional resgate do forró genuíno. Então, está muito bom. Eu acredito que tem sido positiva a nossa festa, que está só no começo, nesta segunda etapa. Vamos até o dia 29, com grandes atrações nacionais e locais”, frisou Ricardo Marques.

O vice-prefeito destacou ainda o impacto econômico do evento e a satisfação do público. “Eu tenho caminhado junto aqui no meio do povo, com os comerciantes, com os donos de bares, com os ambulantes, e todos são unânimes: esta é uma festa que está gerando renda, que era isso que a gente queria também. Então, todos estão positivos, gostando muito, porque, além de gerar renda, as pessoas estão saindo daqui felizes. É isso que importa, é um período que é a nossa grande festa, esse período junino, tão importante para quem vem curtir e para quem vem trabalhar também”, salientou.

A tranquilidade do evento foi confirmada pela lavradora Maria Adelma Guimarães de Santos, que aproveitou três noites de Forró Caju na Praça dos Mercados Centrais. “Está tudo incrível, boa organização, tem policiamento e as pessoas se sentem seguras, porque a todo momento tem policiamento passando”, disse.

Já nas vendas, o balanço dos quatro dias de festa foi positivo para Bruna Gomes, que trabalha no local ao lado do esposo Michael. “Esses quatro dias foram ótimos. Minha expectativa é que melhore cada vez mais. Os preços em conta têm atraído mais clientes e a organização está muito boa, estamos numa ótima localização”, concluiu.

