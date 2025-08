Vice-presidente do CRA-SE foi peça-chave na realização da 26° Copa Brasil de Kart

Durante duas semanas, Aracaju se transformou no centro das atenções do automobilismo brasileiro ao sediar a 26ª edição da Copa Brasil de Kart. O evento, realizado no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, atraiu 265 pilotos de 19 estados, movimentando o esporte, a economia local e a paixão por velocidade.

Por trás dessa grande conquista para o esporte sergipano, está o trabalho de gestão e articulação do administrador Renan Tavares, vice-presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) e da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA). Sua atuação foi fundamental para que Aracaju se tornasse sede de um dos eventos mais importantes do kartismo nacional.

“A 26ª Copa Brasil de Kart foi muito além de uma competição esportiva. Reuniu talentos de todo o país, movimentou nossa economia, impulsionou o turismo e colocou Aracaju em evidência nacional. É um exemplo claro de como a gestão esportiva, quando bem estruturada, gera resultados concretos para a sociedade. Planejamento, logística, captação de recursos e marketing são pilares que demonstram a importância do administrador em eventos desse porte.”, comentou Adm. Renan Tavares.

A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em parceria com a FSA. Entre os destaques, a Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) liderou em número de inscrições, com 60 pilotos, seguida por Bahia e Santa Catarina, ambas com 30 representantes. Sergipe marcou presença com 24 inscrições, ficando em quarto lugar. Ao todo, o Nordeste contou com 95 pilotos inscritos, demonstrando a força da região na modalidade.

Ascom CRA-SE