Vice-procuradora-chefa do MPT de Sergipe é homenageada em livro

Obra destaca o protagonismo feminino nos espaços de poder

Uma manhã repleta de homenagens e valorização da mulher. Foi assim nesta segunda-feira (24), durante o lançamento do livro “Mulheres nos espaços de poder em Sergipe – perfis e trajetórias”, no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

A vice-procuradora-chefa do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Clarisse Farias Malta, foi uma das homenageadas na obra. “É uma honra compor as páginas desse livro, que, além de celebrar trajetórias, escreve o nome de mulheres na história. São mulheres que, nas mais diversas áreas, conseguiram transformar estruturas, reafirmar presença e, acima de tudo, ressignificar espaços de poder. Estar entre mulheres plurais, nas suas origens, percursos, histórias e formas de liderança é um reconhecimento coletivo e um chamado para que outras vozes femininas possam preencher essas páginas, de modo que isso não seja exceção, mas algo necessário”, ressaltou a procuradora.

Em mais de 300 páginas, o livro, de autoria de Igor Salmeron, Kátia Paim, Acácia Trindade e Sacuntala Guimarães, destaca o protagonismo de 174 mulheres nos espaços de poder em Sergipe. O lançamento aconteceu durante a segunda edição do evento “Mulheres em Conta”, promovido pelo TCE/SE. A presidente do Tribunal de Contas, Susana Azevedo, destacou a importância da homenagem. “Temos a honra de lançar um livro que representa um marco na história de Sergipe e que nasce de uma necessidade urgente de mostrar a história de mulheres que conseguiram conquistar espaços de poder. Historicamente, enfrentamos desafios no mercado de trabalho, especialmente para ocupar cargos de decisão. Tenho certeza de que muitas mulheres que precisam de um farol para seguir em frente, vão se espelhar em vocês”, afirmou a conselheira.

Durante o evento, foi realizada, ainda, uma roda de conversa com algumas das mulheres homenageadas, que ressaltaram os desafios e conquistas em suas trajetórias pessoal e profissional.

Texto e foto ascom MPT