Victor Barreto confirma candidatura à vaga do Quinto Constitucional

O advogado sergipano Victor Barreto oficializou, nesta semana, sua candidatura à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) pelo Quinto Constitucional, representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). O processo seletivo, que teve as inscrições novamente abertas na última quarta-feira, 15, visa à formação da lista sêxtupla por meio de consulta direta à advocacia.
Com mais de 14 anos de atuação jurídica, Victor reafirma o compromisso com a advocacia e com uma Justiça mais plural e inclusiva. “O calendário mudou, mas a minha determinação permanece a mesma. Confirmo a minha inscrição, seguindo firme com ética, preparo e compromisso com a advocacia e com a sociedade sergipana”, destacou.
O advogado também ressaltou o avanço representado pelas novas regras estabelecidas pela OAB/SE, que garantem cotas para mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência (PCD). “Com a nova resolução, a lista sêxtupla passa a contemplar cotas de mulheres, pretos e pardos, e pessoas com deficiência terão o seu espaço. É nessa perspectiva das pessoas com deficiência que apresento a minha candidatura, pois acredito que a diversidade fortalece o Judiciário”, afirmou.
Defensor da inclusão e da representatividade, Victor Barreto tem trajetória marcada pela atuação em causas sociais e pelo engajamento na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É mestre em Direitos Humanos, especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal da Bahia e graduado em Direito pela Universidade Tiradentes. Também possui formação em Administração de Empresas e Logística Empresarial.
Ao longo da carreira, exerceu funções como vice-presidente da Associação dos Distribuidores de Sergipe, membro do Conselho de Contribuintes da Sefaz-SE por dez anos e procurador efetivo do município de Lagarto. É ainda autor do livro “Inclusão Excludente – o tratamento jurídico das pessoas com deficiência em grau médio no Brasil”, referência no debate sobre inclusão e equidade.
Fonte: Assessoria de Imprensa