Victor Barreto confirma candidatura à vaga do Quinto Constitucional

O advogado sergipano Victor Barreto oficializou, nesta semana, sua candidatura à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) pelo Quinto Constitucional, representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). O processo seletivo, que teve as inscrições novamente abertas na última quarta-feira, 15, visa à formação da lista sêxtupla por meio de consulta direta à advocacia.

Com mais de 14 anos de atuação jurídica, Victor reafirma o compromisso com a advocacia e com uma Justiça mais plural e inclusiva. “O calendário mudou, mas a minha determinação permanece a mesma. Confirmo a minha inscrição, seguindo firme com ética, preparo e compromisso com a advocacia e com a sociedade sergipana”, destacou.