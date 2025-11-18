Victor Barreto propõe Judiciário mais acessível e conectado com a advocacia sergipana

Com mais de 14 anos de experiência em Direito Tributário, Direitos Humanos e a advocacia pública, o advogado sergipano Victor Barreto acredita que o fortalecimento do Judiciário passa pela construção de pontes, pelo diálogo e pela ampliação do acesso à Justiça. Candidato à vaga destinada a pessoas com deficiência no Quinto Constitucional da OAB/SE, ele apresenta um conjunto de propostas que aliam preparo técnico, sensibilidade social e compromisso com o aperfeiçoamento das instituições.

Segundo Victor Barreto, a atuação no Tribunal de Justiça deve refletir o espírito colaborativo que marca a advocacia. “O Judiciário é uma das colunas mais sólidas da democracia e cumpre, em Sergipe, um papel fundamental de equilíbrio e confiança. Minha proposta é contribuir com esse trabalho, aproximando ainda mais o diálogo entre o Tribunal, a advocacia e a sociedade. A Justiça se torna mais efetiva quando é acessível, transparente e humana”, afirma.

Entre suas propostas, está a criação de um gabinete de portas abertas, com canais diretos de comunicação com os advogados e advogadas — a exemplo do Balcão Virtual da Desembargadoria, que facilitaria o contato e daria mais agilidade às demandas da classe. Victor também defende o fortalecimento das prerrogativas da advocacia, a valorização da sustentação oral em suas formas presencial e virtual, e o respeito aos honorários sucumbenciais, previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Comprometido com a inclusão e a equidade, ele propõe ainda a adoção de recursos de acessibilidade nas sessões e audiências — como intérpretes de Libras, legendagem em tempo real e materiais acessíveis —, além da valorização da advocacia dativa, reconhecendo seu papel essencial para garantir o acesso à Justiça em todas as regiões. “Minha trajetória me ensinou que o conhecimento técnico só tem sentido quando está a serviço das pessoas. Quero somar forças a um Judiciário que já é referência nacional, contribuindo com uma atuação ética, sensível e próxima da realidade de quem busca justiça”, complementa.

Para Victor Barreto, o papel de quem chega ao Tribunal pelo Quinto Constitucional é contribuir com uma visão plural, reforçando o elo entre o Judiciário e a advocacia. “Aprendi ao longo da minha trajetória que o conhecimento técnico é indispensável, mas não suficiente por si só. A Justiça se realiza plenamente quando é capaz de compreender a dimensão humana das causas, quando acolhe, escuta e dialoga. Quero representar essa ponte entre o Judiciário e a sociedade — uma presença que una preparo, sensibilidade e compromisso ético. Nosso tempo exige um novo olhar, que fortaleça ainda mais a credibilidade e a grandeza do Tribunal de Justiça de Sergipe”, conclui.

Trajetória profissional

Victor Barreto é formado em Direito pela Universidade Tiradentes, possui especialização em Direito Tributário pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Direitos Humanos. Ao longo dos seus 14 anos de atuação jurídica, acumulou experiência como procurador efetivo do município de Lagarto, integrou por dez anos o Conselho de Contribuintes da Sefaz-SE e atuou como vice-presidente da Associação dos Distribuidores de Sergipe. Também possui formação em Administração de Empresas e Logística Empresarial e mantém forte atuação na defesa dos direitos das pessoas com deficiência (PCD), uma das principais pautas que permeiam sua vida profissional e acadêmica.

Por Nicolle Santana – Foto Henrique Puppi