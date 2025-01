Victória Brasil apresenta Maravista Home Beach durante réveillon para moradores

A virada do ano é um momento especial de celebração, onde famílias e amigos se reúnem. É também uma oportunidade de viver novas experiências e projetar o futuro. Os clientes do mais novo empreendimento de alto padrão do litoral sergipano, o Maravista Home Beach, receberam 2025 com o pé direito, no ‘Maravista Experience’, um evento exclusivo para clientes e convidados especiais, feito para apresentar um dos mais imponentes empreendimentos já construídos na capital sergipana.

O novo ano chegou com muita sofisticação. Os clientes e convidados curtiram uma festa linda e brindaram a o Réveillon sob os fogos de artifício que iluminaram o céu da Avenida Inácio Barbosa, e anunciaram o começo de um novo momento para os futuros moradores do lugar que inspira sofisticação e que permite uma experiência de vida incomparável.

Na noite da virada, os clientes e convidados conheceram o rooftop, o boliche e também a academia, e viveram um pouco da experiência que será morar nesse lugar com estrutura de resort em frente ao mar, na Orla Sul de Aracaju.

O presidente executivo Grupo Victória Brasil Nordeste destacou que o evento marca momento que deve ser guardado na memória. “Celebrar a chegada de 2025 no condomínio mais exclusivo de Aracaju marca não apenas a virada do ano, mas o início de um novo capítulo para os moradores, que nós fizemos questão de eternizar em um réveillon memorável. Cercados pela vista deslumbrante do mar, tivemos a honra de brindar o futuro com o privilégio de viver onde sofisticação e natureza se encontram”, falou.

Para o diretor comercial da Victoria Brasil Nordeste, Angelo Versari, o novo ano começou, para os clientes, com a sensação de sonho realizado. “Numa localização privilegiada de Aracaju, o Maravista abriu suas portas com um réveillon inesquecível à beira mar. Essa foi uma celebração que uniu a elegância de um alto padrão ao calor da primeira brisa do ano, oferecendo aos novos moradores um início repleto de sonhos realizados. Foi uma noite incomparável e de sucesso assim como o Maravista”,disse.

Fonte e foto assessoria