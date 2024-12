VIDAM inaugura Natal Iluminado e emociona hóspedes e turistas

O Grupo VIDAM fez a inauguração do ‘Natal Iluminado’ do hotel na noite desta terça-feira, 3 de dezembro, e emocionou os hóspedes, sergipanos e turistas que prestigiaram ao espetáculo de luzes da Orla da Atalaia em Aracaju.

Durante o momento festivo, foram ligadas as luzes decorativas do hotel que seguem mantendo a essência do espírito natalino até o Réveillon 2025.

“Começou a magia do Natal e as luzes decorativas abriram os sorrisos para Aracaju desejando um Natal de paz e amor. A noite festiva foi aberta com a encenação do nascimento de Jesus Cristo, no presépio que fica na frente do hotel e todos têm acesso ao local que está aberto a visitação para registros. Todos estão convidados a entrarem no clima natalino recordando a essência da data”, convida o Professor Wilson Santos, CEO do Grupo VIDAM.

A programação contou ainda com a apresentação do Coral Canarinhos de Aracaju com a tradicional cantata de Natal, apresentação da Banda da Polícia Militar que fez uma emocionante participação especial. Fogos de artifícios e a presença do Papai Noel abrilhantaram ainda mais a noite festiva.

Os convidados brindaram a chegada do Natal em um coquetel no clima de confraternização.

“Se cada empresário do Trade cumprir o papel colaborativo de fazer algo que contribua para o conceito do turismo, logo veremos que a soma das partes formará um todo harmônico tornando Aracaju um destino mais apreciado do país, pois temos potencial para isso”, garante Professor Wilson.

Na contagem regressiva para dar boas vindas a 2025, o VIDAM faz os últimos preparativos para o maior Réveillon do País sob o comando de Gusttavo Lima, Bell Marques e Tomate na Ilha do Sol. Com o tema ‘A Magia dos Carnavais’, a festa oferecerá uma experiência única com muito luxo, sofisticação, bom gosto de alto astral.

Texto e foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação