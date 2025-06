Vigilância Sanitária fiscaliza e orienta comerciantes no Arraiá do Povo

Os forrozeiros que forem curtir o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, podem ficar tranquilos em relação à segurança alimentar do local. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio da Vigilância Sanitária, está atenta e realiza orientações e fiscalizações para garantir que a população consuma produtos armazenados e refrigerados de maneira adequada.

A atuação da Vigilância Sanitária começou no início dos festejos, no último dia 30, no Arraiá do Povo, e seguirá até 27 de julho, na Vila do Forró. Mais de cem estabelecimentos, entre bares, restaurantes, food trucks e ambulantes, já foram fiscalizados para garantir a segurança alimentar.

O fiscal de alimentos Ricardo Macena destacou a importância dessas fiscalizações. “A principal função da fiscalização é garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade. Quando o ambiente de trabalho dos manipuladores é adequado e eles utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) corretamente, isso resulta em produtos mais saborosos e seguros. Além da fiscalização, também realizamos ações educativas, fornecendo informações tanto para a população quanto para aqueles que manipulam os alimentos aqui na Vila do Forró. Esse trabalho é essencial para promover a saúde e a qualidade na alimentação”, disse o fiscal.

Entre as recomendações da Vigilância Sanitária estão a correta higiene das mãos, utensílios e superfícies de preparo. Os fiscais também enfatizam a importância da manutenção dos alimentos perecíveis em temperaturas seguras, além de cuidados especiais no manuseio de carnes e derivados. Com essas medidas, a Vila do Forró se compromete a oferecer não apenas uma festa animada, mas também um ambiente seguro e saudável para todos os visitantes.

Comerciantes aprovam

A comerciante Gleiciara Batista dos Santos falou da felicidade em estar, mais um ano, comercializando no evento. “Agradeço à Vigilância Sanitária pelo trabalho em nos acompanhar e garantir a qualidade dos alimentos que oferecemos aqui no Arraiá do Povo. É fundamental para que todos os forrozeiros tenham uma experiência excelente. Juntos, estamos comprometidos em proporcionar o melhor para todos que vêm celebrar conosco”, disse.

Para o comerciante Wellington Elias, a garantia de boa venda é estar de acordo com as normas. “Acredito que a fiscalização é essencial. Para nós que trabalhamos, é fundamental seguir as normas, especialmente em relação às bebidas e à segurança. Quando trabalhamos com responsabilidade, a clientela vem e, com certeza, retorna. Isso é uma prova do nosso compromisso com a qualidade”, ressaltou.

Foto: Flávia Pacheco