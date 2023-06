Vigilância Sanitária promove fiscalização de alimentos no Arraiá do Povo

Para garantir a segurança da população no consumo de alimentos durante os eventos juninos, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Vigilância Sanitária, tem reforçado as vistorias com dicas de armazenamento e comercialização de alimentos entre os estabelecimentos presentes na festa.

A ação tem o objetivo de orientar medidas importantes para um melhor funcionamento dos serviços como estrutura física, organização e higienização das áreas de manipulação de alimentos; fluxo de drenagem das águas pluviais a fim de evitar empoçamentos; uso de equipamento de proteção individual como toucas, luvas, sem brincos, anéis, correntes, pulseiras, etc.

Segundo a fiscal de alimentos, Michelli Rios, o cidadão deve se atentar ao ingerir algo no evento. “É importante observar a questão organoléptica do alimento, se ele está com cheiro e sabor ruim, o ideal é não consumir. Mas, caso ele tenha consumido, beber bastante água, fazer repouso e refeições leves, e se persistir procurar ajuda médica”, explicou a fiscal.

A fiscalização é de caráter de prevenção e as dicas têm sido passadas para todos os ambulantes com um folheto informativo. Além disso, os fiscais realizam um checklist nos restaurantes para analisar se as boas práticas e as normas estão sendo seguidas pela legislação.

Para o comerciante, Edvaldo Batista dos Santos, que estava curtindo o evento, é um alívio saber que a fiscalização tem sido adotada no evento. “Essa ação inibe as pessoas de comercializar alimentos de má procedência, garantindo nossa saúde, alimentação adequada e a folia”, ressaltou.

