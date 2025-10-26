Vila da Criança 2025 valoriza a primeira infância e o direito ao brincar

Durante o mês de outubro, na Orla da Atalaia, em Aracaju, transformou-se em um grande espaço de convivência, diversão e aprendizado com a Vila da Criança 2025, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A iniciativa continua aberta até este domingo, 26, oferecendo momentos de lazer e experiências educativas para crianças, famílias e toda a comunidade.

Mais do que um evento de entretenimento, a Vila da Criança é um espaço que reforça a importância da primeira infância e o papel do brincar no desenvolvimento integral das crianças. Essa fase, que vai da gestação até os seis anos de idade, é considerada decisiva para o crescimento físico, emocional, cognitivo e social. É brincando que a criança explora o mundo, desenvolve a imaginação, fortalece vínculos afetivos e aprende a se expressar.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, a proposta da Vila é garantir que todas as crianças tenham acesso a experiências de alegria e convivência. “Cada detalhe foi pensado para que nenhuma criança fique de fora. A Vila é um espaço para brincar, se encantar e viver momentos de afeto em família”, destacou.

Os diversos ambientes da Vila da Criança foram planejados para estimular o brincar livre e inclusivo. Além dos brinquedos e atrações culturais, há áreas multissensoriais, brinquedos adaptados e atividades voltadas à convivência familiar. Tudo pensado para acolher desde os bebês até as crianças maiores, garantindo acessibilidade e segurança em cada espaço.

De acordo com a diretora de Atenção à Primeira Infância da Seasic, Helga Muller, o projeto também convida os pais a redescobrirem o valor do brincar. “A Vila permite que as famílias se desconectem das telas um pouco e vivam momentos de risadas, pintura e fantasia com seus filhos. É uma forma de fortalecer os laços e valorizar a convivência desde a primeira infância”, explicou Helga.

A iniciativa reforça ainda que brincar é um direito de toda criança, previsto em lei e essencial para a formação de cidadãos mais felizes, criativos e solidários. Ao proporcionar esse ambiente de aprendizado e diversão compartilhada, o Governo de Sergipe reafirma o compromisso com políticas públicas voltadas à infância, à inclusão e à construção de uma sociedade mais acolhedora.

A Vila da Criança 2025 segue aberta até o fim deste domingo, 26, na Orla da Atalaia, convidando as famílias sergipanas a participarem desse momento de encantamento, convivência e celebração da infância.

Foto: Ascom/Seasic