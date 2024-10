VILA DA CRIANÇA ABRE FIM DE SEMANA COM PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA NESTA SEXTA-FEIRA, DIA 11 DE OUTUBRO

A Vila da Criança, iniciativa do Governo de Sergipe que está na sua primeira edição em 2024, segue com uma programação especial para abrir o fim de semana nesta sexta-feira, 11. Na véspera do feriado, as crianças poderão se divertir com teatro, cinema e diversas atrações para todos os gostos.

O teatro terá início às 17h30, com o Teatro de Fantoches da Defesa Civil estadual. Em seguida vêm duas apresentações do Grupo Raízes: às 19h com o espetáculo ‘Os Três Porquinhos’, versão com sotaque nordestino e músicas autorais inspirada no grande clássico infantil; e, às 20h30, na peça ‘Os Felinos’, em uma aventura de coragem e amor entre gatos. As apresentações são no Teatro da Vila, com capacidade para 80 pessoas, e entrada gratuita liberada 15 minutos antes de cada sessão.

Além do teatro, o cinema também animará a criançada nesta sexta-feira. As sessões do dia exibirão os filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Chegança’, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, em duas sessões às 18h e 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. A entrada é gratuita, com exibições em uma sala climatizada que comporta 100 pessoas.

A primeira edição da Vila da Criança foi inaugurada na última segunda-feira, 7, e prossegue até o dia 26. Neste sábado, 12, o Dia das Crianças terá programação especial com desfile do Bloquinho da Criança e pocket shows.

Vila da Criança

Além da programação artística, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila conta com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 11/10 (sexta-feira)

17h30 – Teatro de Fantoches – Defesa Civil

19h – Os Três Porquinhos – Grupo Raízes

20h30 – Os Felinos – Grupo Raízes

Foto: Igor Matias