Vila da Criança é marcada pela diversidade, inclusão e alegria dos sergipanos

Os últimos 20 dias foram mágicos para pequenos e grandes sergipanos que aproveitaram cada momento da Vila da Criança, que encerrou na noite desse sábado, 26. Ao longo do evento, a alegria, o afeto e as brincadeiras tomaram conta da Praça de Eventos da Orla de Atalaia, das 17h às 22h. Durante todos os dias, o sorriso e a felicidade genuína das crianças marcaram a primeira edição do evento. “Nossos pequeninos têm o brilho nos olhos de quem explora o mundo a cada passo e é no brincar que eles crescem, criam laços e começam a sonhar. Neste mês das crianças, vimos tudo isso acontecer na Vila da Criança, que é um lugar feito com amor para que cada um se sinta especial, acolhido e cheio de possibilidades”, refletiu a secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, sobre o aspecto sensível e o brincar na infância.

A Vila da Criança, que teve início em 7 de outubro, deixou uma impressão positiva para pequenos empreendedores, público e profissionais. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), além de ser uma das pastas à frente da realização do evento, trouxe os pilares da Primeira Infância, Assistência Social e Inclusão Produtiva, com ações concretas e representativas.

Primeira infância e inclusão

Com o tema ‘Todo mundo quer brincar’, a Vila da Criança fez um convite aos sergipanos para aproveitar todo aquele universo colorido e lúdico. Neste sentido, a Seasic apresentou de forma concreta a seguridade do direito ao lazer, que abrange o brincar, se divertir, de forma inclusiva, reforçando, assim, o compromisso do Governo do Estado com as crianças, institucionalizado por meio da Política Estadual da Primeira Infância – o Ser Criança.

A coordenadora de Educação Permanente, Alda Valéria, informou que o brincar tem um espaço muito importante na vida da criança e essa é uma das prioridades da política Ser Criança. “A estrutura da Vila leva em consideração a diversidade e a inclusão, por ser um espaço que atende a todas as idades. Por exemplo, no espaço parque de diversões, a criança está envolvida em atividades de estímulo da coordenação motora, enquanto que na roda-gigante, temos adultos e crianças compartilhando momentos em que os mais maduros resgatam o lúdico. Já nos espaços artísticos, como cinema, teatro e o aquário da recreação com oficinas de pintura e slime, traz o desenvolvimento da criatividade”, contextualizou a coordenadora.

Ainda na perspectiva da estrutura e o aproveitamento integral da Vila da Criança, a coordenadora Alda chamou atenção do fraldário e da sala de amamentação. “Com muita satisfação, conversei com algumas mães que procuraram a equipe da Seasic em busca da sala de amamentação, pois elas sabiam que existia o espaço e isso dava segurança para trazerem seus bebês”, relatou. Outro local que atendeu a diversidade foi o espaço multissensorial, que acolheu a criança que está dentro do espectro autista ou neurodivergentes, além de ser uma das novidades nos eventos do Governo de Sergipe. “A sala tem o propósito de ter uma autorregulação para as crianças neurodivergentes, tanto autistas, quanto com pessoas com deficiência, pois num evento tão grande pode desencadear uma crise ou uma desregulação em uma criança, e esse espaço é um local de acolhimento para que ela venha e se autorregule”, declarou a empresária, mãe atípica e idealizadora do espaço, Gabriela Rodrigues.

Assistência e memórias da infância

A memória construída ao longo da infância tem um papel muito importante na vida do indivíduo, pois elas são importantes para o desenvolvimento emocional e cognitivo deste adulto. Neste sentido, a Seasic organizou caravanas com crianças oriundas de vinte instituições da sociedade civil, dois abrigos estaduais e dos Espaços Cuidar, para visitas à Vila da Criança com segurança e comodidade.

Durante as três semanas de programação, mais de 450 crianças foram convidadas pela Seasic para conhecerem a Vila. O principal objetivo da Secretaria foi proporcionar às crianças, muitas delas em situação de vulnerabilidade social e econômica, momentos de lazer e diversão, e uma noite diferente da rotina delas. “A nossa proposta é fazer com que essas crianças em situação de vulnerabilidade tenham memórias afetivas de uma infância feliz. Para que depois, quando adultas, tornem-se pessoas melhores, com referências positivas. Além de ser um processo de inclusão, pois o espaço da Vila da Criança possibilitou uma oportunidade para que todas as crianças pudessem brincar e usufruir dos brinquedos de forma gratuita, igualitária e acessível”, relatou a diretora de inclusão e direitos humanos, Isabel Ferreira.

Inclusão Produtiva

A área destinada ao espaço do Artesanato e da Economia Solidária articula-se diretamente com a Inclusão Produtiva, que busca integrar pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica ao mercado, por meio do estímulo ao empreendedorismo. O espaço destinado à comercialização de produtos gastronômicos e artesanato beneficiou pequenos empreendedores e artesãos.

O espaço atraiu aracajuanos e turistas, que movimentou a economia por meio da geração de renda, a exemplo da artesã Elisa Maria dos Santos, que destacou o espaço da economia solidária na Vila da Criança como uma ótima oportunidade para expor seus produtos. “O dia da criança é uma data que traz boas vendas e estar na Vila foi melhor ainda. Muitos pais adquiriram itens escolhidos pelos filhos e as pessoas de foram conheceram o nosso trabalho”, afirmou.

A diretora de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Produtiva, Sabrina, disse que a Seasic atua como facilitadora do acesso dos sergipanos que estão em situação de vulnerabilidade social econômica ou não têm condições para integrar esses espaços de comercialização. “Com a inclusão produtiva, a Secretaria potencializa a questão do acesso ao mercado e da geração de renda, para que essas pessoas possam incrementar a renda delas com a atividade que ela faz de artesanato e de culinária, e fazer deste ofício uma atividade que possa melhorar a sua situação de vida”.

Vila da Criança

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Ascom Seasic