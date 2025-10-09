Vila da Criança encanta público com casas temáticas e minicidade em experiência imersiva

A Vila da Criança segue proporcionando momentos de magia e encantamento para o público sergipano. Mais do que um espaço de lazer, o evento, que é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), oferece uma verdadeira experiência imersiva, onde cada detalhe foi pensado para estimular a imaginação e aproximar as famílias do universo lúdico e cultural.

Além das atividades artísticas, recreativas e culturais, um dos grandes atrativos da programação são os espaços decorativos que despertam a curiosidade de visitantes de todas as idades. Entre eles, destacam-se as casas temáticas, que abrigam personagens do universo infantil e transportam os pequenos para dentro de histórias encantadoras.

O casal Andreia Luísa e José Alisson vê na Vila da Criança uma oportunidade segura e acessível de lazer em família. Eles levaram a filha, de apenas 1 ano e 9 meses, para aproveitar o espaço e destacaram a importância de iniciativas voltadas à primeira infância. “É o segundo ano que viemos e nossa filha está curtindo muito, aproveitando os brinquedos e se divertindo bastante. Como mãe, me sinto tranquila em saber que ela pode brincar com segurança. E o melhor: é um evento gratuito e pensado especialmente para as crianças”, ressaltou Andreia.

A enfermeira Keteli Silva levou os filhos Sara, 9 meses, e Gabriel, 7 anos, para aproveitar o evento e reforçou a relevância de espaços pensados para diferentes idades. “Participar da Vila é muito especial, porque encontramos atrações pensadas para cada idade. A Sara, mesmo tão pequena, pode aproveitar o espaço com tatame e estímulos sensoriais, enquanto o Gabriel se diverte com tudo ao redor. É um lazer completo para a família”, avaliou.

Outro ponto alto é a minicidade, planejada para estimular a brincadeira, a interação e a criatividade das crianças, além de oferecer cenários ‘instagramáveis’ para fotos e vídeos. A decoração vibrante e colorida transforma cada ambiente em uma oportunidade de registro especial, tornando a visita ainda mais inesquecível.

Para a nutricionista Virgínia Menezes, que levou a filha Ana Carla, de quatro anos, o espaço é uma oportunidade única de viver momentos especiais em família. “Esse lugar está incrível, cheio de atrações que encantam as crianças: tem cinema, teatro, brinquedos, pipoca e muitos personagens. É tudo que elas gostam reunido em um só lugar, perfeito para celebrar a Semana da Criança”, afirmou.

Quem também curtiu a Vila da Criança foi o fotógrafo Carlos Araújo, que levou o filho Eduardo, 10. Para ele, a iniciativa é um exemplo de acolhimento e cuidado. “Para nós, que somos pais, é muito satisfatório ter espaços como este, que pensam nas crianças e oferecem ambientes especiais para elas. Assim que chegamos, todos foram muito atenciosos e tiraram as dúvidas do meu filho. Já passamos pela arena gamer, pela roda-gigante e pela oficina de bolinhas, e nosso passeio aqui ainda está só começando”, destacou.

Nicolas Samuel, 8, não escondeu a emoção ao estrear na Arena Gamer da Vila da Criança. Pela primeira vez no evento, ele contou que estava se divertindo muito. “Eu adorei jogar aqui, é muito divertido e quero voltar outras vezes”, disse, animado.

Vila da Criança

Além das atrações teatrais, o espaço segue oferecendo uma diversidade de opções, como arena gamer, cinema, parque de diversões, roda-gigante, brinquedos acessíveis, casas temáticas, minicidade e, até o dia 19 de outubro, o ônibus AquaNave com realidade virtual educativa.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Julia Rodrigues