VILA DA CRIANÇA ENCERRA A PRIMEIRA EDIÇÃO COM SUCESSO DE PÚBLICO E BOAS LEMBRANÇAS, NA ORLA, EM ARACAJU

Após 20 dias de programação recreativa, lúdica, segura e inclusiva, que atraiu milhares de sergipanos e turistas, chegou ao fim neste sábado, 26, a primeira edição da Vila da Criança, evento organizado pelo Governo do Estado, na praça de eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Além de celebrar o mês das crianças, a iniciativa movimentou a economia e destacou os talentos dos artistas sergipanos.

O espaço, aberto ao público no dia 7 de outubro, contou com diversos espaços recreativos, como as casas temáticas, Arena Gamer, Minicidade, Aquário de Recreação, teatro, cinema, parque de diversões, roda-gigante; além de praça de alimentação e vendedores ambulantes, stands do artesanato e da economia solidária, espaço multissensorial para inclusão, fraldário, espaço para amamentação e também personagens lúdicos espalhados no ambiente.

No Dia das Crianças, 12, a Vila teve programação especial, com um bloquinho de rua exclusivo para o público infantil, comandado pela cantora sergipana mirim Bia Moura, ex-participante do reality show The Voice Kids. Todas as atrações da Vila da Criança foram gratuitas.

Grande público

O teatro foi um dos sucessos do evento. O diretor do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, Jorge Rocha, retornou ao local com a esposa, a professora Jéssica Cristina, e o filho Théo, de um ano e dez meses, para prestigiar o espetáculo ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê, mainha?’, do grupo de teatro A Tua Lona. “Na primeira vez, conhecemos o espaço, tiramos algumas fotos e passeamos. Não deu para ver nenhuma peça. Hoje, conseguimos um lugar na plateia. Depois vamos ao cinema”, planejou o diretor.

O casal parabenizou a organização do evento ao se surpreender com a variedade de entretenimento. “Tem desde a parte dos games até os brinquedos. Isso é bom, porque existe a diversificação. Tem vários ambientes para a criança circular”, pontuou Jorge.

Para a diretora e dramaturga do grupo A Tua Lona, Euler Lopes, a decisão do Governo do Estado de valorizar o teatro e o artista local foi acertada. “O governo percebeu a importância e a força do teatro para sensibilizar a comunidade. Todos os dias foram apresentações. Algumas pessoas tiveram que voltar em outro momento, porque o teatro lotou todas as noites. Foi sucesso”, declarou a diretora, lembrando que, desde a abertura, todas as noites tiveram três espetáculos teatrais, de grupos e artistas locais, em uma média de público de 300 pessoas por dia. O espaço do teatro da Vila da Criança foi climatizado e comportou 100 pessoas sentadas por espetáculo.

Mais atrações

Não só o teatro conquistou grande público, como também as casas temáticas da Vila da Criança. A recepcionista Talita Andrade levou a filha Tayla Alana, de quatro anos, até a Casinha da Aventura e ficou admirada com a quantidade de atrações e visitantes. “É a minha primeira noite aqui, justamente na despedida. Não visitei antes porque minha filha estava doente. Cheguei há pouco e já vi que tem bastante atração. Ela mesma está encantada”, declarou Talita, considerando a Vila da Criança muito organizada e segura.

Maria Eduarda, de dez anos, é filha única e convenceu os pais a levá-la para uma tarde na Vila da Criança. Antes de fazer o passeio de roda-gigante, ela aplicou a pintura facial. “A primeira coisa que ela notou foi essa pintura e pediu logo para fazer. A vila foi muito prestigiada, porque deixei para o último dia, acreditando que daria menos pessoas, e não foi isso que vi aqui. Está lotado. Mas ainda vamos ao cinema e ao teatro”, declarou Euder de Lima, pai de Maria Eduarda.

Vila da Criança

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matias