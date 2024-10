Vila da Criança movimenta economia na Orla da Atalaia

A Vila da Criança, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, já está movimentando a economia local desde sua abertura, na última segunda-feira, 7. O evento, que se estende até o dia 26 deste mês, está atraindo pequenos sergipanos, famílias e turistas com uma programação dedicada ao público infantil, gerando oportunidades para ambulantes, trabalhadores da economia criativa e profissionais da alimentação.

Com atrações como cinema, teatro, minicidade, parque de diversões e oficinas, o espaço, que funciona diariamente das 17h às 22h, está promovendo um fluxo constante de visitantes, impulsionando o comércio local.

O vendedor Ricardo Melo de Sousa, que comercializa brinquedos, comemora a criação da Vila da Criança e vê o evento como uma oportunidade de aumentar sua renda. “Geralmente, em outubro, só temos o Dia das Crianças, mas agora o governador resolveu colocar esses 20 dias. É uma maravilha para a gente, uma renda extra. Cada vez mais pessoas estão vindo”, destacou.

Assim como ele, Cicera Adriana, conhecida como Drica, que há quatro anos vende pipoca em eventos de Aracaju, também vê a Vila da Criança como uma excelente oportunidade para aumentar os lucros. “Esse público infantil é ideal para quem vende algodão doce, pipoca. O Governo do Estado está de parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vou vender muito, justamente por conta desse perfil de evento. É lazer para as famílias e uma grande oportunidade para a gente”, afirmou.

Economia criativa

A empreendedora Carol Rodrigues, que trabalha com artesanato, vendendo redes, mantas e capas, vê o evento como uma vitrine importante para o trabalho da economia criativa. “Nós participamos de todas as vilas organizadas pelo governo, e sempre é muito bom. Não apenas pelas vendas, mas pela divulgação do nosso produto. Esse tipo de evento é essencial para o reconhecimento do nosso trabalho”, pontuou.

Praça de alimentação movimentada

Maria José, que vende salgados e lanches, também comemora as oportunidades trazidas pelo evento. “As expectativas são ótimas, o movimento tem sido muito bom desde o início, e acredito que vai melhorar ainda mais com o passar dos dias. É uma oportunidade excelente que o governo oferece para os pequenos empreendedores, porque além de garantir uma renda extra, gera empregos. Eu mesma precisei contratar pessoas para me ajudar”, explicou.

Com o Dia das Crianças se aproximando, a expectativa é de que o fluxo de visitantes aumente ainda mais. “Na semana do feriado, o movimento sempre cresce. Eu acredito que vamos dobrar as vendas. Já estamos nos preparando para isso”, comentou a vendedora.

Vila da Criança

A Vila da Criança conta com cinema, teatro, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço na orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos