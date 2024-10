Vila da Criança na Orla, atrai público do interior do estado

cada noite, a Vila da Criança transforma a Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, em um palco lúdico e divertido para a toda a família. Além de ser mais um atrativo para os turistas de outros estados que estão na capital sergipana, também tem sido opção de entretenimento para inúmeros visitantes de diversos municípios do interior sergipano, especialmente nos finais de semana. O espaço preparado pelo Governo de Sergipe está em funcionamento desde o dia 7 de outubro, das 17h às 22h, e continua até o dia 26 com uma diversidade de brinquedos gratuitos para a criançada aproveitar o mês dedicado a ela.

Com uma programação diversificada e total segurança, a Vila da Criança oferece atividades recreativas, culturais e educativas. Entre elas, estão oficinas de arte, música, apresentação de teatro de fantoches, cinema, brincadeiras ao ar livre, brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais, esportes, além de parque de diversões, uma minicidade, casinhas temáticas, aquário de recreação e arena gamer. Há, ainda, praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário e sala de amamentação, além de muita pipoca, doces, churros e algodão doce, que são comercializados pelos vendedores ambulantes.

Na opinião do secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a vinda de tantos visitantes dos demais municípios comprova o quanto a Vila da Criança foi uma ideia acertada da gestão estadual. “Além de ser uma opção de diversão para a garotada, esse evento inédito contribui para movimentar a cidade no período da baixa temporada. Inclusive, estimula alguns segmentos do setor turístico, como o de bares e restaurantes, e a economia informal no estado”, avaliou.

Visitantes do interior

O gerente regional do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos (Ceape), Elias Amaral Silva, veio de Estância, no litoral sul de Sergipe, com a esposa, a dona de casa Joseilde Leite dos Santos Amaral, e os filhos Eduardo, de 16 anos, e Eloah, de 10. De acordo com ele, foi ‘pressionado’ pela filha, que não via a hora de conhecer e se divertir na Vila da Criança. “Eloah estava me cobrando há duas semanas. E minha esposa também. Elas viram na televisão. Hoje, deu certo, e nós viemos, graças a Deus. Acabamos de chegar e estamos vendo que a Vila está muito bonita, muito linda, e tem muita gente. Nossa expectativa é aproveitar o maior número de brinquedos e nossa família toda se divertir”, declarou Elias.

Joseilde Amaral elogiou bastante a iniciativa governamental de promover a Vila da Criança e ressaltou, em especial, o fato de os brinquedos serem todos gratuitos. “O Governo de Sergipe está de parabéns por proporcionar esse evento no mês da criança. Muitos pais não podem pagar, não têm condições de levar os filhos para gastar em um parque de diversões. Aqui é de graça e tem muita coisa, muitos brinquedos”, ressaltou a dona de casa.

De Canindé do São Francisco, no alto sertão sergipano, o casal formado por Carla Maiara Cruz Vieira e Soloniel Silva Santos, ambos criadores de conteúdo na internet, foi à Vila da Criança com os filhos Hugo Daniel, de 11 anos, e Bianca, de 2. Gostaram tanto do espaço, que estavam lá pela segunda vez. “Eu achei esse espaço perfeito. Já tinha visto na TV, e dissemos que seria bom para as crianças. A gente veio ontem e hoje de novo. Foi um sucesso”, disse Maiara, sugerindo que o governo deveria expandir a ação para os municípios mais distantes.

Soloniel Santos, por sua vez, estava feliz por constatar que se trata de um ambiente não apenas para as crianças, mas, também, para toda a família. Ele comentou, ainda, sobre a organização e a segurança do local. “O tempo todo eles estão limpando, tem segurança, é muito organizado. Está todo mundo de parabéns”, elogiou. Já o Hugo era pura empolgação com a arena gamer. “Foi o melhor [brinquedo] que eu achei. É muito bom lá, tem vários jogos. Foi ótimo! Amei!”, enalteceu.

Também teve visitantes de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju. A técnica em enfermagem Emília da Rocha Guimarães acompanhou a amiga Marcela Vieira dos Santos, que é consultora de vendas. Elas levaram os respectivos filhos: Edson, de 9 anos, e Paulo Eduardo, de 10. “Hoje, foi a primeira vez que vim. Minha irmã veio dois dias e disse para eu trazer os meninos, poque estava muito bom. Aí, hoje eu vim para ver. Estou gostando demais. É tudo muito organizado, a estrutura é muito boa, bem-variada e segura”, comentou Emília.

Marcela Vieira disse que os garotos já tinham se divertido em vários brinquedos e, a exemplo de Hugo Daniel, os filhos delas amaram a arena game. “Eles já foram brincar lá e vão de novo. Achei bem interessante. E eles já brincaram no pula-pula duas vezes e foram também na roda gigante. Estou achando tudo muito legal. Que esse espaço permaneça sempre, todos os anos. E, no próximo, que tenha ainda mais brinquedos”, sugeriu.

Realização

A Vila da Criança é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa. Conta, ainda, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e do Conselho Tutelar.

Programação do Cinema

Dia 19/10 (sábado)

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Parafusos

18h – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

18h30 – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

19h – ‘Perlimps’

20h30 – ‘Além da Lenda’

Dia 20/10 (domingo)

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Chegança

18h – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

18h30 – ‘Tia Ruth, uma história de amor’

19h – ‘Perlimps’

20h30 – ‘Além da Lenda’

Foto Max Carlos/Setur