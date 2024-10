VILA DA CRIANÇA VAI GARANTIR A DIVERSÃO PARA OS PEQUENOS NESTE FINAL DE SEMANA EM ARACAJU NA ORLA

Em continuidade ao sucesso da Vila da Criança, evento realizado pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, o final de semana do Dia das Crianças será ainda mais especial.

Neste sábado, 12 de outubro, além da programação usual, a Vila contará com a realização do Bloquinho da Criança, um bloquinho de rua voltado exclusivamente para o público infantil, comandado pela cantora sergipana mirim Bia Moura, ex-participante do reality show musical The Voice Kids.

O percurso sairá às 16h do Mundo da Criança em direção à Vila da Criança, que está aberta ao público das 17h às 22h.

Teatro

No Teatro da Vila, a tarde será aberta às 17h30, com a peça ‘A Cobra Grande’, do Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso, que conta a história de uma mãe que tenta salvar seu filho dos perigos da vida. Às 19h, ‘Palhaço sempre palhaço’, da RC Produções, narra a história do palhaço Colchonete em busca da alegria. Por fim, às 20h30, o público pode conferir ‘Procura-se uma palhaça só’, do Grupo Cigari, fruto de estudo em palhaçaria feminina inspirado na obra ‘A hora da estrela’, de Clarice Lispector.

No domingo, 13, a programação do Teatro da Vila será iniciada com o espetáculo ‘O mundo encantado dos palhaços e acrobacias’, da Cia Os Tripulantes, às 17h30, que conta a jornada de três palhaços em uma aventura em busca de um local para um espetáculo; ‘A lebre e a tartaruga’, do Coletivo Gararu de Artes, às 19h, uma adaptação livre da clássica fábula; e ‘Menina Miúda’, do Grupo de Teatro A Tua Lona, às 20h30, que acompanha as peripécias de Zé para conquistar o coração de sua amada Constância.

O teatro tem capacidade para 80 pessoas e entrada gratuita, liberada 15 minutos antes de cada sessão.

Cinema

Outro espaço que tem encantado os visitantes do evento é o Cinema da Vila, onde são exibidos curtas-metragens voltados para o público infantil. As sessões ocorrem em uma sala climatizada para 100 espectadores. Neste final de semana, tanto no sábado, 12, quanto no domingo, 13, serão exibidos os filmes ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, às 17h30; ‘Tia Ruth, uma história de amor’, com duas sessões, às 18h e às 18h30; ‘Perlimps’, às 19h; e ‘Além da Lenda’, às 20h30. A entrada é gratuita.

Em sua primeira edição, a Vila da Criança foi inaugurada na última segunda-feira, 7, e prossegue até o dia 26 deste mês.

Vila da Criança

Além do teatro, a Vila da Criança contará com cinema, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, três casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço na orla terá ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 12/10 (sábado)

17h30 – A Cobra Grande – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Palhaço sempre palhaço – RC Produções

20h30 – Procura-se uma palhaça só – Cia de Gentileza

Dia 13/10 (domingo)

17h30 – O mundo encantado dos palhaços e acrobacias – Cia Os Tripulantes

19h – A lebre e a tartaruga – Coletivo Gararu de Artes

20h30 – Menina Miúda – Grupo de Teatro A Tua Lona

Foto: Thiago Santos