Vila da Páscoa impulsiona economia sergipana durante a baixa temporada

Em sua segunda edição, a Vila da Páscoa, realizada pelo Governo de Sergipe, teve início nesta sexta-feira, 4, e vai até o dia 27 de abril, movimentando significativamente a economia do estado durante a baixa temporada. O evento, que acontece na região dos Lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, atrai sergipanos e turistas, gerando emprego e renda para diversos setores, como turismo, artesanato e gastronomia.

A Vila da Páscoa se consolidou como uma importante ação para o fomento econômico, como atesta a rendeira Adriane Oliveira, do município de Divina Pastora, que compartilha um espaço dedicado à comercialização de artesanato com outras artesãs. “No ano passado, participamos e foi ótimo; tivemos muitas vendas e, este ano, esperamos superar as expectativas, vendendo ainda mais do que no ano passado. O primeiro dia já começou bem, com as pessoas passando, elogiando as peças, perguntando os valores, e já estamos na expectativa de vendas, que acontecerão em breve”, disse, ressaltando que as vilas realizadas pelo governo estadual precisam continuar.

Para o aumento das vendas, é necessário atrair mais clientes e é claro que, na vila, o que não faltam são sergipanos e turistas de diferentes estados. A professora aposentada Cecília Aike estava passeando pela Vila da Páscoa com mais três amigas. Elas vieram da cidade de Andradina, em São Paulo, e ficaram encantadas com o evento. “Eu achei a ideia sensacional, e estamos amando. Tudo muito criativo, organizado, sem falar na sensação de segurança. Que continue assim”, reforçou, destacando que retornará à capital sergipana outras vezes.

A médica ginecologista Luciana Vieira, que reside em Aracaju, estava acompanhada de sua filha, Laura, e da sobrinha, Malu. Ela afirmou que, por coincidência, participou da abertura da Vila da Páscoa no ano passado, repetindo a experiência neste ano. “Eu acho super importante esses eventos. Eles atraem turistas, beneficiam os moradores, alegram o nosso coração e ainda estimulam a manutenção das nossas crenças e tradições. Deve sempre permanecer”, contou, entusiasmada.

Além do tradicional espetáculo da Paixão de Cristo, a Vila da Páscoa conta com uma vasta programação cultural e atrativos, como roda-gigante, fábrica de chocolate, recreação infantil, feira de artesanato sergipano, sala multissensorial – atendendo às necessidades de pessoas neuroatípicas – toca do coelho, labirinto, brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência, pontos de hidratação, banheiros, espaços para alimentação, Via Sacra e espaços instagramáveis.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Energisa, Netiz e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Thiago Santos