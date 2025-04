Vila da Páscoa oferece várias opções culturais para o público nesta semana

O primeiro final de semana de programação da Vila da Páscoa 2025 já deu uma amostra de como o evento, realizado pelo Governo de Sergipe, vai repetir o sucesso da edição anterior. Diariamente, o público que for à vila, montada na região dos Lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, vai encontrar diversas opções culturais, de lazer e religiosa, que contemplam toda família.

O Teatro da Vila é uma das atrações que mais têm atraído o público. Todos os dias são duas apresentações: às 18h30 e 20h. Os espetáculos são encenados por atores e atrizes de companhias e grupos de teatro sergipanos. Na programação, também, diariamente, as apresentações musicais têm embalado as noites na vila. Os shows no palco acontecem sempre às 18h e 20h.

A Vila da Páscoa segue até o dia 27 deste mês. Até lá, todos os dias, das 17h às 22h, os visitantes podem contemplar toda estrutura montada, que conta com espaços cenográficos, como Via Sacra, Igrejinha, Fábrica de Chocolates, além de opções de lazer como roda-gigante, Aquário de Recreação, labirinto, Toca do Coelho, bem como brincadeiras ao ar livre, tudo gratuito. Aos sábados e domingo, às 19h, é encenado o espetáculo Paixão de Cristo, pelo Grupo Teatral São Francisco de Assis, da Igreja dos Capuchinhos (Santuário São Judas Tadeu).

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Programação

Confira a programação prevista para esta semana, de segunda a quinta-feira, 7 a 10.

Teatro da Vila

7/04 (segunda-feira)

18:30 – ‘Era uma vez um circo’ (Trupe Kadabra)

20h – ‘Folcloriano na terra dos cajus’ (Coletivo Hecta)

8/04 (terça-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘Mágica na Páscoa’ (Cia Saurus)

9/04 (quarta-feira)

18h30 – ‘Alegria’ (Circo Gold Star)

20h – ‘Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura’ (Grupo Raízes Nordestinas)

10/04 (quinta-feira)

18h30 – ‘Canções e Momentos’ (Cia Loucurarte)

20h – ‘Balaio de cantos, contos e encantos’ (Coletivo Cênico)

Programação musical

7/04 (segunda-feira)

18h – Cissy Freitas

20h – Suellen Reis

8/04 (terça-feira)

18h – Gabriel Gois

20h – Grupo Vocal Sirius

9/04 (quarta-feira)

18h – Albert Gama

20h – Thaís Helena

10/04 (quinta-feira)

18h – Luana Fraga

20h – Manu Sierra

Programação sujeita a alteração

Foto: Igor Matias