Vila da Páscoa reúne milhares de fiéis durante o Sermão do Monte 2025

Em continuidade à programação da Vila da Páscoa, promovida pelo Governo do Estado na Orla da Atalaia, em Aracaju, nesta Sexta-feira Santa, dia 18, o evento contou com a realização do Sermão do Monte 2025. Produzido pela Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), a celebração, em sua 27ª edição, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe, por meio da Lei 8.945/21, e reuniu milhares de fiéis para relembrar os últimos momentos da vida de Jesus Cristo e sua ressurreição. A programação do Sermão do Monte incluiu a encenação da Paixão de Cristo, apresentações de dança e shows musicais dos cantores Lucas Abreu, Laressa Abreu e Valesca Mayssa, além das pregações dos pastores evangélicos Pr. Heleno, Pr. Luiz Antonio, Pra. Cida Abreu e Pr. Jalmir.

Presente no evento, o governador em exercício, Zezinho Sobral, reforçou que o apoio do Governo do Estado ao evento, assim como a realização da Vila da Páscoa, demonstram a preocupação da gestão em proporcionar espaços para a manifestação de diferentes culturas e expressões de fé. “O Sermão do Monte é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe, acontece há 27 anos, e sabemos como é importante este momento, pelo que ele representa do ponto de vista cultural e, principalmente, porque representa a fé do povo sergipano, então é um investimento importante que o Estado faz. A Páscoa é um momento de reflexão cristã, que representa a morte e o sacrifício que Jesus fez em favor de uma humanidade mais justa, de uma humanidade melhor. E Sergipe tem a Vila da Páscoa, que é um evento para a família durante todo o mês, e tem sido bem aceita pela população, pelos turistas e por todos que encontram um abraço fraterno no momento da Páscoa, que é o momento de reconciliação”, reflete.

“O Sermão do Monte chega à sua 27ª edição, anunciando a mensagem de Jesus Cristo, aquele que se entregou, aquele que morreu na Sexta-feira da Paixão, a sexta-feira do seu sacrifício, para nos salvar, para mudar a história da humanidade. O nosso propósito aqui é anunciar o amor de Deus. O Sermão do Monte faz parte do calendário oficial de eventos do estado e é Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. É um evento que fomenta o turismo religioso e que valoriza a família. É fundamental que o governo esteja alinhado com eventos que valorizem a família sergipana”, sintetizou o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Diego Fortunato.

Momento mais aguardado do Sermão do Monte, a Paixão de Cristo emocionou uma multidão de fiéis, a exemplo da cabeleireira Jamilla Cristina, que já tem o costume de prestigiar o evento, mas ainda não havia presenciado a sua realização na Vila da Páscoa. “Para mim, é um momento único porque relata toda a história de Cristo. Como somos cristãos, viemos prestigiar porque é um momento muito gratificante para nós. Não tenho nem palavras, só em saber que ele deu a vida dele por nós, para mim já é tudo. E aqui ficou muito bonito, um lugar mais espaçoso, muito legal”, considera, acompanhada pelo marido, pelos filhos e pelo sobrinho.

Assim como ela, a estudante Mônica Santana, que foi prestigiar o Sermão do Monte ao lado do marido, tem o Sermão do Monte como uma tradição. Para ela, o evento se destaca por convidar outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. “Já é um costume meu participar do Sermão, pois traz um pouco da nossa cultura, de tudo que Deus vem fazendo na nossa vida, da importância que é ter fé. E este evento é, também, para quem não conhece a fé conhecer um pouco do que é esse amor que Deus tem por nós. É uma forma de conhecer e de aprender um pouco mais do que é o amor de Deus, do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Se formos procurar uma palavra para resumir, o significado de tudo isso é amor porque ele nos amou, e este evento é a prova do amor de Deus, do cuidado de Deus com a nossa vida e com aqueles que ainda não conhecem esse amor”, pondera.

O auxiliar de serviços gerais Patrick Silva participou do Sermão do Monte pela primeira vez. Ele contou que não tinha o costume de frequentar nenhum tipo de religião, mas há aproximadamente sete meses passou a integrar a Igreja Quadrangular. “Esta é a minha primeira experiência, e está sendo maravilhosa. Nunca imaginei que seria assim. Está tocando meu lado espiritual”, relata o jovem, que prestigiou o evento ao lado da namorada.

Programação

Dentre as atrações musicais, a cantora Laressa Abreu também é membro da Igreja Quadrangular e chamou a atenção para o significado do evento para a comunidade evangélica. “Me sinto muito feliz porque eu participo do Sermão do Monte desde a primeira edição. São 27 anos servindo a Deus neste evento que tem o propósito de alcançar vidas para Jesus. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecemos quem morreu por nós para que nós tivéssemos a vida eterna e nós queremos alcançar outras pessoas para que outras pessoas também sejam salvas”, afirma ao ressaltar, ainda, que o apoio do Governo do Estado a eventos religiosos demonstra a preocupação da gestão estadual com essa cultura. “É um reconhecimento de algo que realmente traz bênção para a nossa cidade, para o nosso estado. E é muito bom ter esse apoio”, acrescenta.

Responsável pela direção da peça teatral da Paixão de Cristo do Sermão do Monte há 15 anos, Israel Jairo lembrou que o espetáculo é construído para perpetuar a memória do sacrifício de Jesus na cruz. “É um momento extremamente importante para toda a cristandade, que é quando repassamos todo o sacrifício de Jesus na cruz para nos dar vida, nos dar vida com abundância, nos trazer felicidade, paz, amor, sucesso e alegria. É sempre uma emoção misturada com gratidão. A gente tem que representar a maior história de amor do mundo, e é um privilégio extremamente gigantesco para todos nós. É um mês de alegria e de gratidão também, porque Deus nos escolheu para fazer esse momento tão importante”, considera.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Erick O’Hara