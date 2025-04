Vila da Páscoa segue com programação especial nesta semana em Aracaju

Evento acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h

A Vila da Páscoa, promovida pelo Governo de Sergipe, segue encantando o público com uma programação diversificada e gratuita, na região dos Lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Os visitantes podem conferir espetáculos teatrais e shows musicais diariamente, além de toda a estrutura do evento, como a fábrica de chocolate, recreação, espaços para comercialização de artesanato e economia criativa, igreja cenográfica, roda-gigante, espaços instagramáveis, toca do coelho, labirinto, brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, sala multissensorial e praça de alimentação.

Entre os destaques do teatro, estão os espetáculos “O Grande Mistério da Páscoa”, da Cia Tripulantes, que será apresentado no dia 22, às 20h; e “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, do Grupo Raízes Nordestinas, que ocupa o palco no dia 23, às 20h. A peça “Tsuru”, da Eitcha Cia de Teatro, também se destaca com apresentações nos dias 23 e 24, sempre às 18h30.

Na programação musical, os shows também ganham destaque com apresentações diárias a partir das 18h. No dia 21, sobem ao palco Esther Jamilly e Maya Cantor. No dia 22, Matheus Trindade e Jão Luís animam a noite com muito talento. Já no dia 23, André Santini se apresenta às 18h, seguido pelo grupo Yolôtrio às 20h. Na quinta-feira, 24, Marcos Simões (18h) e Silvio Rocha (20h) se apresentam garantindo diversidade musical e encantando o público.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Programação teatral

21/04 (segunda-feira)

18h30- “A Lebre e a Tartaruga” – Coletivo Gararu de Artes

20h- “Faz de Conta” – Companhia Ponto de Teatro

22/04 (terça-feira)

18h30 -“Alegria” – Circo Gold Star

20h- “O Grande Mistério da Páscoa” – Cia Tripulantes

23/04 (quarta-feira)

18h30 -“Tsuru” – Eitcha Cia de Teatro

20h- “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura” – Grupo Raízes Nordestinas

24/04 (quinta-feira)

18h30 -“As histórias da Lua” – Trupe Kadabra

20h- “Tsuru” – Eitcha Cia de Teatro

Programação musical

21/04 ( segunda-feira)

18h- Esther Jamilly

20h- Maya Cantor

22/04 (terça-feira)

18h-Matheus Trindade

20h- Jão Luís

23/04 (quarta-feira)

18h-André Santini

20h- Yolôtrio

24/04 (quinta-feira)

18h- Marcos Simões

20h -Silvio Rocha

*Programação sujeita a alteração

Foto: Erick O’Hara