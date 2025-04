VILA DA PÁSCOA TEM OPÇÕES DE LAZER PARA TODA A FAMÍLIA COM UMA VARIEDADE DE ATRAÇÕES NA ORLA DE ATALAIA

Na Vila da Páscoa, evento promovido pelo Governo do Estado na região dos lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, a diversão e o lazer são para toda a família. Com uma variedade de atrações culturais, religiosas e recreativas – roda-gigante, teatro, labirinto, oficinas, fábrica de chocolate, sala multisensorial, brinquedos inclusivos, encenação da Paixão de Cristo, apresentações musicais, praça de alimentação e muito mais –, o evento tem atraído um público diverso. E não foi diferente na noite deste domingo, 13.

Um dos destaques de todas as vilas temáticas promovidas pelo Governo do Estado, a roda-gigante é uma opção para quem quer apreciar a paisagem da Orla da Atalaia, registrar fotografias ou apenas se divertir. Neste domingo, a atração foi o local escolhido para um momento bastante especial para o casal Joana Nascimento, de 21 anos, e Luan Henrique, de 26. O rapaz aproveitou o momento romântico e surpreendeu a namorada com um pedido de casamento. “É difícil disfarçar, mas acabou dando tudo certo. Sempre via vários casais postando fotos nas redes sociais na roda-gigante e tive essa ideia”, conta o profissional de Educação Física.

Para Joana, o romantismo era um ponto fundamental no pedido de casamento, expectativa que foi atendida com a roda-gigante da Vila da Páscoa. Ela revelou que já desconfiava da surpresa. “Achei um momento muito especial, bem organizado para mim, que sou bem romântica. Foi muito legal, eu gostei bastante. Já estava esperando, mas foi incrível do mesmo jeito”, confessa a estudante.

Mas a noite não foi especial só para o casal, já que várias famílias aproveitaram a diversidade de opções da Vila da Páscoa para curtir o domingo. O motorista Idelmagno Sampaio, 45, levou a família para se divertir e destacou o cuidado com a inclusão de pessoas com deficiência no espaço, já que sua filha mais velha faz parte desse grupo. A família é de Rosário do Catete, município do Leste sergipano, e veio a Aracaju para conhecer o evento. Eles aproveitaram para registrar o momento nos espaços instagramáveis. “Foi a primeira vez que vim aqui com minha esposa e meus filhos, para eles passearem e curtirem este evento que o governo está proporcionando para a gente. Estou achando muito legal, está tudo muito interessante, muito bonito, e tem opções para toda a família”, considera Idelmagno.

Já a servidora pública Alda Cristina, 64, já conhecia a Vila da Páscoa, e gostou tanto que decidiu voltar. “É uma experiência boa, principalmente para as crianças, que gostam de brincadeiras, mas também para nós, adultos, com muitas coisas para apreciarmos aqui, coisas que ainda não conhecíamos. Pretendo voltar muitas vezes, pois está sendo maravilhoso”, elogia.

Ela foi acompanhada pela filha e pelos netos, incluindo Adryan, 9, que se divertiu bastante no Jardim do Coelho. “Estou achando bom, me divertindo. Gostei da oficina de massinha e das brincadeiras. Vim, também, para ver a Fábrica de Chocolate”, conta o menino.

Quem também aproveitou o domingo em família na Vila da Páscoa foi a estudante Thaisa Fontana, 18, que chamou a atenção para as melhorias da programação do evento em relação à edição de estreia, no ano passado. “Estamos adorando. Tem várias coisas diferentes do ano passado, muita brincadeira para as crianças, espaços para tirar foto, um ambiente para a família inteira; pode vir o pai, o irmão, o avô, todo mundo”, ressalta a estudante. “Gostei de tudo. Está tudo muito legal. É bem divertido para todas as idades”, acrescenta a mãe de Thaisa, a dona de casa Tânia Batinga, 45.

Para Priscila Oliveira, 30, que foi acompanhada da família e amigas, a grande atração da Vila da Páscoa é a encenação da Paixão de Cristo, que acontece sempre aos finais de semana, às 19h. “A Vila da Páscoa está maravilhosa, muito encantadora, linda. Tem opções para todas as idades, para quem quer vir passear, para ver as atrações, está tudo lindo. A roda-gigante, o teatro, e o mais incrível, para mim, a Paixão de Cristo”, relata.

A programação da Vila da Páscoa é diária e segue até o dia 27, sempre das 17h às 22h.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Funcap e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Erick O’Hara